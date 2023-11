Marky Ramone: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sullo storico batterista dei Ramones che ha comprato casa in Italia.

Marky Ramone è un pezzo di storia della musica punk, come tutti i componenti dei Ramones, la più iconica formazione nella storia del punk americano, e probabilmente anche del rock più in generale. Attivo all’interno del gruppo dal 1978 fino allo scioglimento, avvenuto nel 1996, Marky ha saputo imporsi nel mondo della musica anche in anni più recenti, fino a diventare un idolo anche per generazioni più giovani. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Marky Ramone: biografia e carriera

Marc Steven Bell, questo il vero nome di Marky Ramone, è nato a New York il 15 luglio 1956 sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica fin da ragazzo, Marky fece la sua prima apparizione nel mondo delle sette note, come batterista, prima nei Richard Hell & The Voidoids, poi nei Dust, dimostrando di avere le capacità di suonare anche generi più complessi del punk, come l’heavy metal.

batteria

Entrato nello storico gruppo punk newyorkese, Mark avvia contemporaneamente anche un progetto da band leader, i Marky Ramone and the Intruders, con cui pubblica due album. Di seguito l’audio di una loro canzone, Good Luck You’re Gonna Need It:

Nei Ramones entra nel 1978, in seguito all’allontanamento di Tommy Ramone, avvenuto su richiesta di Johnny Ramone, e vi rimane quasi ininterrottamente fino al 1996, anno dello scioglimento della storica band. Chiusa la sua parentesi più importante, collabora nel 2000 con il frontman, Joey Ramone, suonando nel suo album solista, Don’t Worry About Me.

Per qualche anno, tra il 2001 e il 2005, diventa membro dei Misfits, altra formazione storica del movimento punk, soprattutto anni Ottanta.

Cosa fa oggi Marky Ramone?

Dopo essere stato un membro della band canadese Teenage Head, ha collaborato con gli Avenue X in un EP prodotto da DJ Ringo di Virgin Radio. Ha più volte suonato in Italia con i Marky Ramone’s Blitzkrieg, rendendo ancora più solido il suo rapporto con il nostro paese.

La vita privata di Marky Ramone: moglie e figli

Sulla vita sentimentale di Marky non conosciamo molti dettagli, ma sappiamo che da tempo è sposato e che anche sua moglie ama il nostro paese.

Sai che…

– Dal 2002 fa parte, come tutti i Ramones, della Rock and Roll Hall of Fame.

– Cosa c’entra Marky Ramone con la Palestina? Nel 2023, nel pieno della guerra in Medio Oriente, si rifiutato di esibirsi in concerto in Italia davanti a una bandiera della Palestina, essendo politicamente su posizioni più vicine a Israele.

– Nonostante sia il batterista storico dei Ramones, dal 1983 al 1987 Marky fu allontanato dalla band e sostituito da Richie Ramone a causa di problemi legati all’abuso di alcol.

– Dove vive Marky Ramone? Principalmente negli Stati Uniti, ma ha comprato nel 2023 una casa nel centro storico di Castiglion Fiorentino, borgo di cui si è innamorato nel 2021 dopo aver partecipato a un evento in memoria di Chiara Meoni organizzato dall’amico Ringo.

– Su Instagram Marky Ramone ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok presente con un profilo non ufficiale.

