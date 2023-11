Charlie Dominici: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul primo cantante dei Dream Theater scomparso a 72 anni.

Prima che i Dream Theater diventassero una delle più importanti metal band al mondo, prima che Petrucci e compagni riuscissero a portare ai vertici delle classifiche un genere elitario come il progressive metal, a prestare la voce alla storica band: Charlie Dominici.

Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di un cantante rimasto nella storia come il primo frontman di un gruppo entrato per sempre nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Chi era Charlie Dominici: biografia e carriera

Charlie Dominici nacque a New York il 16 giugno 1951 sotto il segno dei Gemelli. Appassionato di musica fin da ragazzo, cominciò la sua carriera negli anni Settanta, incidendo il primo album con un duo semi-acustico. L’esperienza fu importante, ma non decisiva per la sua carriera. Dopo qualche tempo entrò quindi nei Franke and the Knockouts, band in cui suonava la chitarra e si dedicava anche ai cori.

La gavetta non fu breve e durò diversi anni, fin quando, nel 1987, non decise di fare un’audizione per un nuovo gruppo alla ricerca di un cantante: i Dream Theater. Entrò così nella band e prestò la sua voce nel primo e storico album del gruppo bostoniano, When Dream and Day Unite del 1989. Di seguito l’audio di Afterlife:

Per quanto la sua performance fosse sufficiente, non riuscì a convincere appieno l’ambizioso gruppo di Petrucci e Portnoy, che decisero quindi di licenziarlo per limitate capacità vocali. Fu una delusione enorme per Charlie, che rimase comunque in contatto con i suoi ex compagni, tanto da tornare a esibirsi con loro in occasione del quindicesimo avversario dell’album, nel 2004.

Come solista Dominici si è comunque tolto alcune soddisfazioni, realizzando e pubblicando nel 2005 e nei due anni successivi un progetto intitolato O3, in parte semi-acustico, in parte con la collaborazione del gruppo Solid Vision, una band italo-svizzera.

Charlie Dominici: causa morte

Il cantante, rimasto ai margini del mondo della musica per diversi anni, è venuto a mancare il 17 novembre 2023. A confermare la notizia del trapasso sono stati i suoi ex compagni: “Siamo distrutti nel dare notizia della scomparsa dell’ex cantante Charlie Dominici. Oltre a essere stato un grande cantante, era anche un compositore di talento e un abile chitarrista e tastierista. È rimasto nostro caro amico anche dopo la sua uscita dal gruppo“.

Qualche dettaglio in più sulla sua scomparsa è stato dato dal batterista Mike Portnoy: “Siamo sempre rimasti amici. Gli ho scritto giusto poche settimane fa e si è congratulato con me per il mio rientro nei Dream Theater, era molto felice per noi“.

La vita privata di Charlie Dominici: moglie e figli

Non conosciamo dettagli sulla vita sentimentale del noto cantante scomparso all’età di 71 anni.

Sai che…

