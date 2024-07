Chi è John Petrucci, chitarrista dei Dream Theater

John Petrucci: la carriera, la vita privata e le curiosità sullo storico chitarrista dei Dream Theater di origini italiane.

John Petrucci è una leggenda della chitarra elettrica. Un artista tecnicamente straordinario, un vero re tra gli shredder, e forse anche per questo a volte criticato per la sua freddezza. Che lo si ami o lo si odi, resta un artista che si è saputo guadagnare, nel corso degli anni, grande rispetto. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata del guitar hero fondatore dei Dream Theater.

Chi è John Petrucci: biografia e carriera

John Peter Petrucci è nato a Kings Park, New York, il 12 luglio 1967 sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica fin da bambino, inizia a suonare la chitarra a otto anni, per poi abbandonare lo strumento per mancanza di interesse. A pensarci oggi sembra incredibile…

Frequenta per due anni la Berklee College of Music in Massachusetts insieme all’amico John Myung, futuro bassista dei DT. In questi anni conosce Mike Portnoy, con cui fonda nel 1985 i Majesty, diventati poi famosi in tutto il mondo con il nome di Dream Theater, la band simbolo del prog metal.

Ovviamente è con il suo gruppo storico che Petrucci raggiunge i risultati migliori. La sua carriera però si snoda anche tra vari side project, come i Liquid Tension Experiment. Ma John ha anche tentato una via da solista, pubblicando nel marzo del 2005 il primo album Suspended Animation.

Cosa fa oggi John Petrucci

Dopo essersi unito a leggende della chitarra come Joe Satriani nel G3 tour, con Uli Jon Roth in Europa e Phil Collen in America, ha dato alle stampe il suo secondo album solista nel 2020 e grazie a questo lavoro si è riavvicinato anche a Portnoy, tornato successivamente anche nei Dream Theater.

La discografia da solista in studio

2000 – An Evening with John Petrucci & Jordan Rudess

2005 – Suspended Animation

2020 – Terminal Velocity

La vita privata di John Petrucci: moglie e figli

John è sposato dal 1993 con Rena Sands, a sua volta chitarrista. Dalla loro unione sono nati i tre figli SamiJo, Reny e Kiara. Petrucci vive con la sua famiglia a New York.

Chi è Rena Sands, moglie di John Petrucci

La consorte di Petrucci non poteva che essere, a sua volta, una musicista. Anzi, una chitarrista. Rena suona infatti in un gruppo totalmente femminile, le Meanstreak.

Sai che…

– John Petrucci è alto 1 metro e 80.

– John ha origini italiane, come si può evincere anche dal suo cognome.

– Oltre che chitarrista è anche un apprezzato produttore.

– A partire dall’album Awake ha iniziato a usare con regolarità una chitarra a 7 corde.

– Qual è la chitarra di John Petrucci, si chiedono in molti. Per anni è stato un endorser Ibanez, che aveva sviluppato per lui la JPM100, famosa per lo stile picassiano. Nel 1999 è invece diventato un testimonial della Music Man, con cui ha creato le Petrucci Signature.

– Ha suonato per sette volte nel G3.

– È un appassionato di bodybuilding e un cattolico praticante.

– Su Instagram John Petrucci ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

