Chi è Angelica Schiatti, la cantautrice che ha accusato Morgan di stalking

Angelica Schiatti: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantautrice che ha mosso gravi accuse contro Morgan.

Cantautrice di talento, con una carriera pronta a decollare da un momento all’altro, Angelica Schiatti è salita agli onori della cronaca, suo malgrado, per una brutta storia di stalking che avrebbe per protagonista Morgan. Una vicenda che intreccia le loro vite e che ha coinvolto anche Calcutta, oltre a molti altri nomi di primo piano della musica italiana, pronti a prendere le difese di Angelica. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità su di lei e sulla sua vita privata.

Chi è Angelica Schiatti: biografia e carriera

Angelica Schiatti è nata a Monza il 5 febbraio 1989 sotto il segno dell’Aquario. Appassionata di musica fin da giovanissima, ha cominciato la sua carriera nel 2012 arrivando alle finali di Area Sanremo.

L’anno dopo ha quindi unito le forze con Stefano Verderi, ex chitarrista delle Vibrazioni, per creare il gruppo Santa Margaret. Chiusa questa esperienza impostante, ha intrapreso la carriera solista tra nel 2017, arrivando a collaborare molto presto anche con un artista di primissimo piano come Ermal Meta, prima di debuttare con l’album Quando finisce la festa.

Cosa fa oggi Angelica

Ormai artista affermata a livello underground, negli ultimi tempi è stata protagonista al Mi Ami Festival e nel 2024 ha dato alle stampe un nuovo album, Sconosciuti superstar.

La discografia in studio

2019 – Quando finisce la festa

2021 – Storie di un appuntamento

2024 – Sconosciuti superstar

La vita privata di Angelica Schiatti: fidanzato e figli

Più che per la sua carriera, Angelica è purtroppo diventata famosa, suo malgrado, per aver denunciato Morgan per stalking. I due hanno avuto una relazione nel 2014, terminata qualche tempo dopo. Nel 2019 hanno ricominciato a frequentarsi per un breve periodo, ma quando nel 2020 si sono nuovamente lasciati, la cantante ha scelto di denunciare l’ex partner per stalking e diffamazione.

Stando a quanto raccontato, l’ex Bluvertigo avrebbe iniziato a insultarla e perseguitarla, attraverso messaggi telefonici, dopo la fine della loro storia. Addirittura si sarebbe spinto a minacciarla di diffondere alcuni suoi video privati. Una minaccia diventata in parte atto, quando Morgan avrebbe condiviso su un gruppo WhatsApp una foto di Angelica nuda.

Non contento, stando al racconto della cantante, Castoldi avrebbe anche contattato la madre di lei e alcune sue amiche, per poi arrivare a pedinare Angelica e il suo nuovo fidanzato. Un nome, peraltro, di un certo rilievo nel mondo della musica: si tratta infatti di Calcutta, con cui ha iniziato a frequentarsi nel 2020.

Venuto a conoscenza della loro storia, l’ex giudice di X Factor avrebbe contattato il cantautore di Latina inviandogli insulti e minacce di vario genere. Stanco di questa situazione, la voce di Gaetano ha preso nel luglio 2024 posizione contro l’etichetta Warner, che avrebbe continuato a mantenere sotto contratto Morgan anche dopo aver saputo del suo comportamento. Dopo il duro sfogo di Calcutta, sostenuto peraltro da tantissimi artisti importanti della musica italiana (di cui alcuni sotto contratto con la stessa major), Warner Italia ha deciso di interrompere il rapporto contrattuale con l’ex Bluvertigo.

