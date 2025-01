Dagli inizi di carriera al successo con Cosa mi manchi a fare: andiamo alla scoperta di tutti i segreti su Calcutta.

Tra i fenomeni indie più importanti degli ultimi anni in Italia, Calcutta è certamente quello che ha ricevuto i maggiori consensi a livello sia di pubblico che di critica. Dotato di una grande ironia (e autoironia) e di una carica placidamente eversiva nei suoi testi, l’artista di Latina ha saputo farsi apprezzare per la capacità di unire le tematiche quotidiane e personali della nostra scena indie a una musicalità che strizza l’occhio al pop, senza immergervisi fino in fondo.

Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera, per capire meglio la personalità di uno dei personaggi più originali della musica italiana degli anni Duemiladieci.

Chi è Calcutta: biografia e carriera

Edoardo D’Erme, questo il vero nome di Calcutta, è nato a Latina il 19 aprile 1989 sotto il segno dell’Ariete. La sua carriera inizia a prendere piede nel 2007, suonando in diversi gruppi, ma è nel 2009 che nasce il suo progetto più importante: il duo Calcutta, con Marco Crypta.

Il successo tarda ad arrivare, i due si separano ed Edoardo decide di mantenere anche da solista il nome con cui diventerà famoso. Nel 2012 pubblica il suo album di debutto, Forse…, dal successo limitato. A tre anni di distanza collabora con Marta Venturini e Niccolò Contessa de I Cani, e dà alla luce il suo secondo disco, Mainstream. E la sua storia cambia.

Calcutta

Stavolta l’artista fa centro e diventa famoso in tutta Italia grazie alla hit Cosa mi manchi a fare e ai seguenti singoli Gaetano, Frosinone e Oroscopo. Il lavoro di Edoardo è talmente apprezzato da valergli la Targa Tenco nella categoria Album dell’anno.

Da cantautore ad autore ricercato il passo è breve. Nel 2017 scrive per J-Ax e Fedez i testi di Milano intorno e Allergia, brani presenti nell’album Comunisti col Rolex; collabora quindi con Nina Zilli e Francesca Michielin.

Il 15 dicembre del 2017 lancia un nuovo singolo, Orgasmo, anticipato da una campagna di guerrilla marketing che fa ancora una volta scalpore. A seguire, arriva nel febbraio 2018 Pesto, che anticipa l’uscita del terzo album, Evergreen, pubblicato il 26 maggio, quasi in contemporanea con il terzo singolo, la hit estiva Paracetamolo.

L’ultima canzone estratta dall’album è fino a questo momento Kiwi, uscita il 14 settembre. Nel 2019 Calcutta non ha pubblicato un nuovo lavoro, ma ha riproposto Evergreen in una versione aggiornata con diversi brani inediti, tra cui Sorriso (Milano Dateo).

Dopo diversi anni di silenzio, o comunque di progetti piuttosto marginali, nel maggio del 2023 ha svelato le date del Relax Tour, per poi confermare l’arrivo di un nuovo album, Relax. Il disco vede la luce nell’ottobre dello stesso anno e ottiene grandissimi consensi, complice il singolo 2 minuti e il successo sui social del brano Tutti.

Cosa fa oggi Calcutta

Confermatosi come uno dei cantautori più apprezzati in Italia, soprattutto dal pubblico di una fascia d’età precisa, quella dei ‘millennials’, negli ultimi anni ha partecipato anche a Sanremo come autore. Nel 2025 è stato in gara con il brano Tu con chi fai l’amore dei The Kolors.

La discografia in studio

2012 – Forse…

2015 – Mainstream

2018 – Evergreen

2023 – Relax

La vita privata di Calcutta: chi è la fidanzata

Personaggio sui generis, Calcutta tiene a non far conoscere nulla, o quasi, della sua vita sentimentale. Non è certo il re del gossip Edoardo D’Erme.

L’unico indizio al riguardo l’ha dato alcuni anni fa lo stesso cantautore ai microfoni di Rolling Stone durante un’intervista del maggio 2018: “Io sono un solitario. Quando vivevo con un mio amico, la sera uscivo e mi sbronzavo sempre. Da quando mi sono fidanzato con una giovane ragazza punk, c’è un altro tipo di soddisfazioni“.

Nel 2023 però è diventata virale una presunta lite tra lui e Morgan. Il motivo? A quanto pare la relazione tra Edoardo e Angelica Schiatti, una delle ex dello storico giudice di X Factor.

Chi è Angelica Schiatti, la fidanzata di Calcutta

Angelica Schiatti, nata a Monza il 5 febbraio 1989 sotto il segno dell’Aquario, è una cantautrice italiana molto apprezzata nell’ambiente indie milanese. Ex frontwoman del gruppo Santa Margaret, è diventata famosa in anni recenti per la vicenda di stalking che ha riguardato lei, il suo ex fidanzato Morgan e il suo attuale compagno, Calcutta.

Sai che…

– Perché Calcutta e Bologna sono stati al centro di una polemica? Per il cachet di 5000 euro dato dal Comune della città felsinea al cantante ‘solo’ per aver elaborato una playlist di un’ora per festeggiare il Capodanno 2018.

– Il cantautore è uno degli artisti che hanno collaborato con i Tiromancino per il nuovo album Fino a qui. La canzone del gruppo di Federico Zampaglione rifatta con Edoardo D’Erme è Strade.

– In più occasioni Calcutta ha dichiarato di ispirarsi ai grandi cantautori italiani come Battisti, Dalla o Carboni, ma anche alla musica brasiliana di Caetano Veloso.

– Dove vive Calcutta? Non sappiamo precisamente dove abiti oggi, ma nel 2016 si è trasferito a Bologna.

– In passato ha lavorato come pubblico pagato in alcuni programmi televisivi americani.

– Non conosciamo alcuna informazione sul suo patrimonio e sui suoi guadagni.

– Ha scritto una biografia, Calcutta. Amatevi in disparte, pubblicata il 28 settembre 2018.

– Cosa avvicina Calcutta ed Elisa? La canzone Se piovesse il tuo nome, singolo di successo della cantante il cui testo è stato scritto proprio dall’artista di Latina.

– Su Instagram Calcutta ha un account ufficiale sotto il nome Calcutta_foto_di.

– Il concerto di Calcutta a Verona è stato riproposto nelle sale cinematografiche il 10, l’11 e il 12 dicembre nel film-evento Tutti in piedi.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Calcutta, ecco una playlist presente su Spotify: