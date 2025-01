Tutto su Cristiano De André, il cantautore figlio dell’indimenticabile Faber

Ripercorriamo la carriera e la vita privata di Cristiano De André: dai Tempi Duri ai tour in memoria del padre.

Cristiano De André è il figlio di Fabrizio. Famoso da molti anni come figlio d’arte, nella sua carriera ha dimostrato di essere ben di più: un artista poliedrico e di talento, capace di ripercorrere le orme dell’ingombrante genitore senza mai diventarne una pallida imitazione. Ripercorriamo le fasi salienti del suo percorso artistico e scopriamo insieme alcune curiosità.

Chi è Cristiano De Andre: biografia e carriera

Nato a Genova il 29 dicembre 1962 sotto il segno del Capricorno, Cristiano cresce a pane e musica cantautorale. Da giovanissimo studia chitarra e violino al Conservatorio, mentre nei primi anni Ottanta fonda il gruppo musicale Tempi Duri.

Il gruppo si scioglie nel 1985. Nello stesso anno l’artista debutta da solista, e due anni dopo lancia il primo album, Cristiano De André. Il disco ottiene un discreto successo, e viene seguito nel 1990 dal seguito L’albero della cuccagna.

Nel 1992 esce il suo terzo album, Canzoni con il naso lungo, in cui è presente una prestigiosa collaborazione con Eugenio Finardi. Tre anni dopo è il turno di Sul confine, disco in cui è presente anche il padre Fabrizio, nel brano Cose che dimentico. Con il padre ha l’onore di collaborare negli ultimi anni della sua vita, accompagnandolo anche in tour.

È del 2001 Scaramante, il disco più apprezzato da pubblico e critica in tutta la sua carriera. Dopo questo album inizia una fase critica, dovuta alla perdita in pochi anni di entrambi i genitori. Per rivederlo in televisione bisogna arrivare al gennaio 2009, quando torna sulla Rai per un tributo a Fabrizio, cantando da Genova Crêuza de mä.

Dall’estate dello stesso anno inizia il suo primo tour De André canta De André, reinterpretando i brani della discografia del compianto padre. Il successo di questa serie di concerti lo spinge a ripeterla più volte nel corso degli anni. Nel 2013 dà alle stampe un nuovo album di inediti, Come in cielo così in guerra.

Cristiano De André a Sanremo

La prima partecipazione di Cristiano a Sanremo risale al 1985, quando presenta il brano Bella più di me arrivando quarto tra i Giovani, ma vincendo il Premio della critica. Nel 1993 partecipa tra i Campioni con Dietro la porta, e arriva al secondo posto in classifica, aggiudicandosi ancora il Premio della Critica e il Premio Valore.

Torna dieci anni dopo con Un giorno nuovo, stavolta con minor successo. La sua ultima apparizione risale al 2014, quando canta i brani Invisibili e Il cielo è vuoto. Con quest’ultimo pezzo arriva al settimo posto, mentre il primo riceve il Premio della Critica Mia Martini e il Premio al miglior testo.

Cristiano De André oggi

Che fine ha fatto Cristiano, si chiedono in molti. Continua la sua carriera, portando in giro la sua musica e, soprattutto, quella del padre, riarrangiata con il suo tocco speciale. Nel 2019 è stato protagonista di un nuovo tour, dedicato alle musiche di uno degli album di Fabrizio De André più amati, Storia di un impiegato.

L’anno successivo ha invece avuto l’occasione di conquistare il prestigioso Premio Ciampi. Nel 2021 ha partecipato al docufilm Storia di un impiegato, presentato anche alla Mostra del cinema di Venezia.

Dopo una lunga assenza dal palco dell’Ariston, nel 2025 ha accettato di tornare al Festival di Sanremo, anche se solo nella serata delle cover per accompagnare un giovane talento genovese come Bresh. I due decidono di interpretare insieme uno dei brani più famosi di Fabrizio e della sua discografia genovese: Crêuza de mä.

La discografia da solista in studio

1987 – Cristiano De André

1990 – L’albero della cuccagna

1992 – Canzoni con il naso lungo

1995 – Sul confine

2001 – Scaramante

2013 – Come in cielo, così in guerra

La vita privata di Cristiano De André: moglie e figli

Cristiano ha quattro figli. La prima, Fabrizia, è nata nel 1985 dalla relazione con Carmen De Cespedes. I suoi secondogeniti sono due gemelli, e nascono il 25 gennaio 1990: si tratta di Filippo e Francesca. Nove anni dopo nasce la sua quarta e ultima figlia, Alice, avuta dalla relazione con Sabrina La Rosa.

Dal 2010 al 2014 l’artista ha avuto un intenso rapporto con Alba Parietti. Cristiano De André è già nonno, pur essendo relativamente giovane. Il 12 gennaio 2018 è nato il suo primo nipote, figlio della primogenita Fabrizia.

Sai che…

– La madre di Cristiano De André è Enrica ‘Puny’ Rignon, la prima moglie di Fabrizio, più grande di lui di sette anni.

– Il suo nome è anche il secondo nome del padre.

– Francesca, figlia di Cristiano De André, ha partecipato nel 2011 all’ottava edizione dell’Isola dei famosi, scatenando polemiche e disappunto in tutta la famiglia. Disappunto ancora maggiore per la partecipazione sia di Francesca che di Fabrizia al Grande Fratello nel 2019.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Per quanto riguarda le sue idee politiche si è sempre dichiarato di sinistra, anche se negli anni Duemiladieci si è avvicinato con simpatia al Movimento 5 stelle.

– Non sappiamo dove vive stabilmente Cristiano De André. Sappiamo che possiede una villa in Gallura, lasciatagli in eredità dal padre, e probabilmente resta quella la sua principale residenza.

– Su Instagram Cristiano De André ha un account da migliaia d follower. Decisamente più famosa la figlia Francesca, il cui account vanta oltre centinaia di migliaia di follower, in perenne crescita.

