Quello che non sai su Tommaso Paradiso, ex leader dei Thegiornalisti

A tutto Tommaso Paradiso, dai Thegiornalisti alle passioni per il cinema e il calcio, fino alla sua fiamma Carolina.

Conosciuto anche come il cantante dei Thegiornalisti, almeno fino al settembre 2019, Tommaso Paradiso è uno degli artisti di spicco dell’ex indie italiano, autore di canzoni destinate a intasare le radio italiane per i prossimi anni.

Un artista che ha saputo confermare tutto il suo potenziale dopo la fine della storia con i Thegiornalisti, diventando una vera certezza nel nuovo cantautorato italiano. Scopriamo di più sulla vita privata e sulla carriera dell’artista.

Chi è Tommaso Paradiso: biografia e carriera

Tommaso Paradiso è nato il 25 giugno del 1983 sotto il segno del Cancro a Roma, e comincia a sognare la musica fin da quando è ragazzino. Dopo gli studi (maturità classica e laurea in filosofia) comincia la sua carriera musicale, una passione nata grazie a Vasco Rossi e Antonello Venditti, anche se in numerose interviste ha dichiarato che la scintilla è scoccata a soli 11 anni, dopo aver scoperto Definitely Maybe degli Oasis. Sarà proprio il carisma di Liam Gallagher e compagni a farlo sognare a occhi aperti…

Tommaso Paradiso

Nel 2009 nasce la sua band, i Thegiornalisti, fondati con i compagni Marco Antonio Musella e Marco Primavera. La band esordirà nel 2011, e arriverà al grande successo con il disco Fuoricampo nel 2014. La consacrazione, poi, arriverà nel 2016 con Completamente Sold Out, che renderà Tommaso uno dei principali volti del panorama musicale italiano.

L’artista, infatti, oggi è considerato uno dei principali scrittori di hit, autore anche per artisti del calibro di Carboni, Arisa, Noemi, Giusy Ferreri e Gianni Morandi. Nel settembre del 2019 ha chiuso la sua parentesi con i Thegiornalisti, e ha pubblicato da allora diversi singoli di successo come Non avere paura e Ma lo vuoi capire?, debuttando con il suo primo album in studio nel 2022.

Cosa fa oggi Tommaso Paradiso

Il suo primo disco, Space Cowboy, è stato un discreto successo, anche se non del tutto paragonabile agli ultimi lavori con i Thegiornalisti. La sua vena creativa non si è però esaurita, e nel corso del 2023 Tommaso ha riconquistato le radio con il singolo Viaggio intorno al sole, canzone che ha anticipato il suo secondo album solista, Sensazione stupenda.

Tommaso Paradiso: la discografia in studio da solista

2022 – Space Cowboy

2023 – Sensazione stupenda

La vita privata di Tommaso Paradiso: la fidanzata e le sue passioni

Amante della musica, del cinema e grande patito degli anni Ottanta, Tommaso Paradiso si definisce un vero e proprio romantico, e fra le cose più importanti della sua vita ci sono proprio i rapporti con le altre persone.

Complice forse l’addio di suo padre, che l’artista non ha mai conosciuto, ha dichiarato di soffrire di sindrome di abbandono, ma non solo… il cantante è infatti anche affetto da attacchi d’ansia, e per questo pare giri sempre con un calmante nella tasca della sua giacca.

Per quanto riguarda la vita privata, la compagna di Tommaso Paradiso è Carolina Sansoni, musa ispiratrice delle sue canzoni d’amore. Lei è una giovane imprenditrice nel settore della moda, e lui ama definirla come una ragazza normale e bellissima.

Il cantante, infatti, ha spesso sottolineato come adori stare con una ragazza che sia fuori dai riflettori, sebbene siano tante le storie e i post su Instagram che li ritraggono insieme. In fondo per Tommaso il selfie è “la massima espressione del cazzeggio e del divertimento“, e se fatto insieme alla sua dolce metà, beh, diventa ancora meglio…

Chi è Carolina, la fidanzata di Tommaso Paradiso

Classe 1989, romana, imprenditrice, speaker e podcaster, Carolina è ormai da molti anni la prima fan di Tommaso, la sua musa ispiratrice e una compagna di vita fedele. Una donna con cui ha creato un sistema fatto di equilibri solidi, una certezza fondamentale nella vita del cantautore capitolino. Se vuoi seguire Carolina, puoi farlo attraverso il suo account ufficiale su Instagram.

Sai che…

– Non sappiamo chi sia il papà di Tommaso Paradiso, visto che ha scelto di abbandonare la famiglia quando Tommy era molto piccolo. Si è fatto vivo solo attraverso i social, commentando una foto dell’artista con Carlo Verdone, ma al momento Paradiso ha preferito non incontrarlo e tenerlo fuori dalla sua vita.

– Non sappiamo quali siano le origini dei genitori di Paradiso, o almeno del padre. La madre Nazzaria è originaria di Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

– Nel corso della sua carriera, Tommaso Paradiso ha scritto per tanti grandi artisti, da Luca Carboni a Gianni Morandi.

– Uno dei più grandi sogni del cantante era quello di scrivere una colonna sonora per un film, sogno che ha realizzato partecipando come autore delle musiche per il film di Fausto Brizzi Poveri ma ricchissimi. Il suo regista preferito resta tuttavia Paolo Sorrentino, e chissà che un giorno i due non si ritrovino a collaborare…

– Il genere di musica di Tommaso Paradiso è un pop alternativo, di vecchia matrice indie.

– Tommaso Paradiso è alto 1 metro e 80.

– Ama il calcio ed è un grande tifoso della Lazio.

– Tommaso vive a Roma e ha una casa nel quartiere di Prati, dove è cresciuto.

– Ama le grigliate e la boxe.

– Durante i concerti preferisce tenere sempre gli occhiali da sole perché, soprattutto all’inizio, le emozioni destate dalle sue canzoni, dai ricordi che gli affioravano alla mente, lo facevano commuovere.

– Si considera un pigro, ma ama svegliarsi presto al mattino per vivere a pieno ogni giornata.

– Non sappiamo quanto guadagni Tommaso, ma stando ad alcune stime avrebbe già un patrimonio di circa un milione di euro. Si tratta però di una somma non confermata.

– Su Instagram Tommaso Paradiso ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Tommaso Paradiso, ecco una playlist presente su Spotify: