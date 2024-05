Chi è Antonio Cirigliano, il chitarrista fidanzato con Angelina Mango

Antonio Cirgliano: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul chitarrista potentino fidanzato con Angelina Mango.

Qualcuno ha pensato, dopo l’exploit di Sanremo, che Angelina Mango fosse single. I bene informati sapevano però che in realtà da diverso tempo la cantautrice lucana è fidanzata, e potremmo dire felicemente, con un collega musicista, seppur meno conosciuto: Antonio Cirigliano. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Antonio Cirigliano: biografia e carriera

Non conosciamo molti dettagli sulla vita di Antonio Cirigliano. Sappiamo che è originario di Potenza, ed è quindi lucano come Angelina, e che dovrebbe essere un classe 2000, di un anno più grande dell’artista vincitrice di Sanremo. Per il resto, le informazioni sulla sua biografia sono piuttosto esigue.

uomo mani suona chitarra acustica

Chitarrista e appassionato di musica, Antonio è stato fin dall’inizio un compagno d’avventure per Angelina, anche prima che tra loro nascesse l’amore. Uniti dalla passione per la musica, hanno inizialmente stretto una bella amicizia, condividendo grandi esperienze, tra concerti nei club, nei locali e addirittura la Concerto del Primo Maggio.

Poi, quell’amicizia si è trasformata in amore, e da quel momento in avanti Cirigliano si è dimostrato il partner perfetto per Angelina, un sostegno perenne, in grado di ispirarla nella vita di tutti i giorni e anche nella carriera.

La vita privata di Antonio Cirigliano

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Antonio, ma sappiamo che ormai dal 2022 è fidanzato con Angelina Mango. Parlando di lui, più volte la cantautrice lucana ha speso parole al miele: “Lui è la persona con cui condivido più cose sia a livello lavorativo che personale. Per me è davvero fondamentale“.

Chi è Angelina Mango, la fidanzata di Antonio Cirigliano

Se di Antonio conosciamo ancora poco, Angelina Mango di certo non ha bisogno di presentazioni. Nata a Maratea il 10 aprile 2001 sotto il segno dell’Ariete, figlia di Pino Mango e Laura Valente, è stata la vincitrice della sezione canto nella ventiduesima edizione di Amici, e ha vinto nel 2024 il Festival di Sanremo con La noia, arrivando settima pochi mesi dopo all’Eurovision Song Contest. Risultati che l’hanno trasformata rapidamente in una delle popstar più amate del nostro paese.

Sai che…

– Non sappiamo chi siano i genitori di Antonio Cirigliano, ma sappiamo che il padre Giuseppe di professione è un veterinario.

– Antonio vive a Milano con la sua bella Angelina.

– Su Instagram Antonio Cirigliano ha un account da diverse migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.