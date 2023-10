Chi è Laura Valente: la carriera, la vita privata e le curiosità sull’ex cantante dei Matia Bazar e moglie del compianto Pino Mango.

Laura Valente è stata la seconda e talentuosissima cantante dei Matia Bazar. Un’artista straordinaria capace di non far rimpiangere una voce magica come quella di Antonella Ruggiero. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua intensa storia d’amore con l’indimenticabile Pino Mango.

Chi è Laura Valente: biografia e carriera

Laura Bortolotti, questo il vero nome di Laura Valente, è nata a Milano il 3 settembre 1963 sotto il segno della Vergine. Già da bambina mostra una grande propensione per la musica. Impara presto a suonare la chitarra e, dopo aver vinto un concorso, inizia durante la sua adolescenza la propria carriera.

Per farsi conoscere si propone come corista a diverse etichette discografiche. Si accorge di lei Gianni Bella, che la sceglie per partecipare al so album G.B. 2 del 1984. Nello stesso anno firma un contratto con la Fonit Cetra, e un anno dopo fa la conoscenza di Pino Mango, che rimane fin da subito colpito dalla sua voce e la sceglie come corista per alcuni brani dell’album Australia. Finalmente nel 1985 Laura riesce a dare alle stampe il suo primo album, Tempo di blues, musicato dallo stesso Mango, e ottiene il plauso della critica. Di seguito Isole nella corrente, singolo che anticipa il disco:

Negli anni successivi prosegue la sua carriera collaborando a diversi album di Mango. Ma nel 1990 avviene il secondo evento che le cambia la vita. Antonella Ruggiero lascia i Matia Bazar. Lo storico gruppo, alla ricerca di una voce in grado di reggere il confronto, sceglie alla fine proprio Laura. La Valente debutta con la band nel 1991 ad Amsterdam, davanti a 20mila persone. Nello stesso anno esce il primo disco dei nuovi Matia Bazar, Anime pigre. L’anno dopo è invece la volta della prima partecipazione di Laura al Festival di Sanremo insieme al gruppo, con il brano Piccoli giganti. Ma è solo con la partecipazione sanremese del 1993 che Laura fa veramente centro all’interno dei Matia Bazar, grazie al successo del brano Dedicato a te, uno dei più apprezzati della seconda vita della band:

Dopo altri due album di discreto successo con i Matia Bazar, la morte dello storico bassista della band, Aldo Stellita, porta all’abbandono di Laura e Sergio Cossu, segnando la fine di questo secondo periodo della storia del gruppo. In questo momento la Valente sceglie di dedicarsi alla vita privata, e partecipa a pochi salutary progetti. Torna in studio dopo qualche anno, e nel 2007 la ritroviamo come ospite del Festival di Sanremo nella serata dei duetti per il brano Chissà se nevica di Mango.

Cosa fa oggi Laura Valente? Dopo la scomparsa dell’amato marito si è ritirata dal mondo della musica, dedicandosi ad altre attività. Ma chissà che non possa trovare l’ispirazione per regalarci nuove interpretazioni nei prossimi anni. Intanto, può essere fiera della figlia Angelina, diventata dal 2023 una star conosciuta a livello nazionale grazie alla sua partecipazione ad Amici.

Laura Valente: la discografia in studio

1985 – Tempo di Blues

La vita privata di Laura Valente: marito e figli

La storia d’amore che ha unito Laura Valente e Pino Mango è stata una delle più vere e romantiche della nostra musica. I due si sono conosciuti nel 1985 e si sono innamorati praticamente da subito. Si sono sposati però solo nel 2004 e hanno continuato a rimanere insieme fino alla tragica scomparsa del cantautore l’8 dicembre 2014. Fatalmente, Mango collassò sul palco mentre cantava Oro, lo stesso brano che stava provando in sala d’incisione il giorno che ha conosciuto Laura. Dalla loro relazione sono nati due figli: Filippo nel 1995 e Angelina nel 2001.

Sai che…

– Anche la sorella di Laura, Silvia Valente, è una cantante.

– Ha inciso una versione remix nei primi anni Duemila dello storico e difficilissimo brano di Kate Bush Wuthering Heights.

– Ha recitato nello spettacolo teatrale Casta Diva, un omaggio alla grandissima Maria Callas.

– A sua insaputa è stata candidata qualche anno fa a sindaco di Napoli.

– Su Instagram Laura Valente ha un account molto seguito.

Di seguito il video di Mango e Laura Valente a Sanremo nel duetto su Chissà se nevica:

