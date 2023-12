Marina Occhiena: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante dei Ricchi e Poveri che ha avuto una storia con Franco Califano.

Tra i quattro Ricchi e Poveri, Marina Occhiena è forse la più famosa, discussa, chiacchierata. Ovviamente in virtù non solo dei pettegolezzi che l’hanno vista a lungo protagonista, ma anche e soprattutto per l’addio al gruppo consumato negli anni Ottanta e rientrato solo con la reunion del 2020. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Marina Occhiena: biografia e carriera

Quanti anni ha Marina Occhiena? Partiamo da qui. La cantante è nata a Genova il 19 marzo 1950 sotto il segno dei Pesci. Appassionata di musica fin da bambina, ha fatto il suo esordio nel mondo della musica a 15 anni, incidendo per la Dischi Ricordi il brano A poco a poco. Il primissimo passo per una carriera che di lì a poco sarà destinata a decollare.

Marina Occhiena

Nel 1967, ancora minorenne, entra in un quartetto di grande talento, i Ricchi e Poveri, composto anche da Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Angela Brambati. I quattro iniziano a raccogliere i primi successi grazie alle partecipazioni a Sanremo nel 1970 e nel 1971, con due brani destinati a entrare nel loro repertorio classico: La prima cosa bella e Che sarà.

Continuano sulla cresta dell’onda anche negli anni successivi. Tornano a Sanremo nel 1977 con il brano Due storie dei musicanti e nel 1978 rappresentano addirittura l’Italia all‘Eurovision Song Contest di Parigi con il brano Questo amore. Tutto sembrerebbe portare a un inizio di anni Ottanta di altrettanti successi. E invece, il nuovo decennio inizia per il gruppo con il botto, e per davvero.

Nel 1981 Marina, che da tempo è diventata anche autrice del gruppo e adattatrice di testi in lingua straniera, alla vigilia di una nuova esibizione a Sanremo decide di abbandonare il gruppo, per motivi che solo negli ultimi anni sono stati chiariti definitivamente. Perché Marina Occhiena ha lasciato i Ricchi e Poveri? A quanto pare per una storia di tradimento, avendo avuto una relazione con il compagno di Angela.

Dopo l’abbandono, Occhiena non si dà per vinta e inizia un percorso da solista che arriva al massimo successo con la partecipazione al Festivalbar 1985 con il brano Videosogni:

Messa da parte la musica per qualche tempo, inizia negli anni successivi un percorso teatrale e cinematografico di discreto successo.

Cosa fa oggi Marina Occhiena?

Nel 2020 è stata protagonista della grande reunion dei Ricchi e Poveri a Sanremo, rientrando stabilmente nel quartetto per celebrare i cinquant’anni di carriera. La sua presenza nel gruppo è durata però poco e, dopo la scomparsa di Franco, ufficialmente i Ricchi e Poveri sono rimasti solo in due, senza Marina.

La vita privata di Marina Occhiena: marito e figlio

Sulla vita privata di Marina si è a lungo discusso, specialmente per il tradimento che portò al suo abbandono ai Ricchi e Poveri. Già prima aveva avuto una storia con Franco Califano, e successivamente ha legato sentimentalmente anche con altri uomini del mondo dello spettacolo, come il paroliere Cristiano Minellono.

Chi è il marito di Marina Occhiena? Un ginecologo, Giuseppe Giordano. I due hanno anche avuto un figlio insieme nel 1997.

Sai che…

– Qual è la malattia di Marina Occhiena? La cantante gode fortunatamente di buona salute.

– Marina ha partecipato a L’isola dei famosi nel 2006, arrivando al terzo posto.

– Dove abita Marina Occhiena? Dopo una vita di successi, ha deciso di stabilirsi a Roma.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Nel 2014 ha inciso la canzone Hai parlato a Lui di me dedicata al pontefice Giovanni Paolo II.

– Su Instagram Marina Occhiena non ha un account ufficiale.

