Angela Brambati: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante dai capelli bruni dei Ricchi e Poveri.

In principio erano quattro, poi sono rimasti in tre, purtroppo in anni recenti solo in due a causa del decesso di uno degli storici membri del gruppo. I Ricchi e Poveri restano però ancora uno dei marchi più importanti per la musica italiana nel mondo. Una formazione che deve molto del suo successo anche alla ‘brunetta’ che ha fatto impazzire gli italiani: Angela Brambati.

Soprannominata in questo modo per differenziarla dalla ‘bionda’ Marina Occhiena, è ancora oggi un pilastro del duo, insieme all’ex compagno Angelo Sotgiu. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Angela Brambati: biografia e carriera

Angela Brambati è nata a Genova il 20 ottobre 1947 sotto il segno della Bilancia. Appassionata di musica fin da bambino, inizialmente non viene sostenuta nel suo sogno di diventare una cantante dalla madre. Non a caso, la donna preferisce iscriverla a una scuola di cucito. Ma le ambizioni di Angela non potevano certo essere frenate solo da questo ‘piccolo’ inconveniente.

Angela Brambati

Così, contemporaneamente alle lezioni di cucito, inizia a prendere anche lezioni di canto, e proprio durante questi corsi conosce una ragazza di grande talento: Marina Occhiena. Esordisce nel mondo della musica nei primi anni Sessanta all’interno di un gruppo di nicchia, i Preistorici. Dopo aver messo sulle proprie spalle esperienze molto importanti, lei e Marina incontrano, nel 1967, due giovani artisti genovesi dalle grandi ambizioni.

Nascono così i Ricchi e Poveri, una formazione destinata a fare la storia. Dopo aver raggiunto successi a non finire, tra cui la storica Sarà perché ti amo, nel 1981 perdono un pezzo: a causa di contrasti proprio con Angela, Marina sceglie infatti di abbandonare il progetto.

Nel 2016 anche Franco decide di farsi da parte, per dedicarsi maggiormente alla famiglia, ma nel 2020 prende parte alla reunion di tutto il gruppo sul palco del Festival di Sanremo, per festeggiare 50 anni di straordinaria carriera. Purtroppo lo stesso ‘baffo’ dei Ricchi è Poveri è venuto a mancare nel 2022.

Cosa fa oggi Angela Brambati?

Dopo essere stata protagonista con Angelo anche nel ruolo di giudice del programma The Voice Senior, Brambati il 3 dicembre 2023 è stata annunciata da Amadeus nel cast del Festival di Sanremo 2024.

La vita privata di Angela Brambati: marito e figli

I due ‘angeli’ dei Ricchi e Poveri sono stati a lungo fidanzati. Sotgiu è diventato partner della ‘brunetta’ poco dopo il debutto della band e hanno continuato a frequentarsi ancora per qualche anno, prima che le strade si separassero.

Anche dopo la fine della storia, sono comunque rimasti ottimi amici. Nel frattempo, Brambati ha conosciuto Marcello Brocherel, che diventa il suo compagno e che con lei dà vita al figlio Luca, nato nel 1976. Dopo qualche anno la loro storia è però finita, e secondo indiscrezioni la ‘colpa’ sarebbe stata di Marina, che avrebbe avuto una storia con lui mentre era ancora sposato con Angela.

Dopo la fine di questa storia, la cantante ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. Sappiamo però che non si è più risposata.

Sai che…

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ama i cavalli e la campagna, per questo si definisce una country girl.

– Dove vive Angela Brambati? A Roccaforte Ligure, in provincia di Alessandria, non lontano dal paese di origine della madre. Ha anche aperto un agriturismo in queste zone.

– Il figlio Luca lavora come chef nel suo agriturismo.

– Su Instagram Angela Brambati ha un account da diverse migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo non ufficiale.

