Emanuele Lele Spedicato: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul chitarrista salentino dei Negramaro.

Tra i sei artisti che compongono i Negramaro, una delle band più amate in Italia da ormai più di vent’anni, oltre a Giuliano Sangiorgi è per un certo periodo salito agli onori delle cronache Lele Spedicato, il chitarrista del gruppo che ha lottato per la vita dopo un bruttissimo malore nel 2018. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Emanuele Lele Spedicato: biografia e carriera

Emanuele Spedicato, detto Lele, è nato a Veglia, in provincia di Lecce, il 26 ottobre 1980 sotto il segno dello Scorpione. Appassionato di musica fin da ragazzo, a soli 19 anni entra all’interno di un giovane gruppo dalle grandi ambizioni: i Negramaro.

Lele Spedicato

Insieme all’amico Giuliano Sangiorgi, cantante, autore leader del gruppo, nel giro di pochi anni riesce quindi a diventare raggiungere i vertici della musica italiana, grazie anche alla loro prima apparizione a Sanremo, non tra i Big, nel 2003 con la celeberrima Mentre tutto scorre.

Cosa fa oggi Lele Spedicato?

Continua a essere il chitarrista della band salentina, con cui nel 2024 prenderà parte per la prima volta in gara tra i Big al Festival di Sanremo, in un’edizione storica della kermesse, la quinta consecutiva guidata da Amadeus.

La vita privata di Emanuele Spedicato: moglie e figli

Fin dal 2017 Lele è sposato con una donna nata, come lui, il 26 ottobre. La donna in questione è Clio Evans, romana classe 1981, stilista con una laurea in lingue e culture straniere. Il loro matrimonio è stato celebrato proprio il 26 ottobre del 2017.

Lele e Clio hanno avuto già due figli: il primo, Ianko, nato in uno dei momenti più delicati della vita del chitarrista, e la seconda, Diana, venuta al mondo nel 2018.

Sai che…

– Lele Spedicato nel 2018 è stato ricoverato in ospedale a causa di un’emorragia cerebrale. Per diversi giorni ha lottato tra la vita e la morte, ma fortunatamente è riuscito a superare il momento di crisi e oggi si è pienamente ripreso.

– Dove vive Lele Spedicato? Sembra sia rimasto nel suo paese d’origine, Veglia.

– Su Instagram ha un account ufficiale da diverse decine di migliaia di follower. Non ha invece un profilo su TikTok.

