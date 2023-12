Angelo Sotgiu: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante ‘biondo’ dei Ricchi e Poveri.

I Ricchi e Poveri hanno fatto la storia della musica italiana. Capaci di unire e armonizzare magistralmente le loro quattro voci, gli artisti che hanno composto questo gruppo sono riusciti a farsi amare sia nel nostro paese che all’estero. Della formazione di oggi resiste come voce maschile Angelo Sotgiu, conosciuto negli anni d’oro come il ‘biondo’.

Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata di questo artista che ha impresso per sempre il suo nome nella storia della nostra canzone.

Chi è Angelo Sotgiu: biografia e carriera

Angelo Sotgiu è nato il 22 febbraio 1946 sotto il segno dei Pesci a Trinità d’Agultu e Vignola, nella provincia di Sassari. Appassionato di musica fin da giovanissimo, muove i primi passi della carriera in Liguria, dopo aver formato con l’amico Franco Gatti un gruppo, i Jets, nel 1964. La svolta della loro vita artistica arriva però qualche anno dopo, quando dall’incontro con Marina Occhiena e Angela Brambati, su consiglio di Franco Califano, decido di creare una nuova formazione. Nascono così i Ricchi e Poveri.

Ricchi e Poveri

Il successo è travolgente e arriva nel giro di pochi anni. Il gruppo diventa immediatamente uno dei più importanti della musica italiana e vende nel corso di tutta la carriera oltre 22 milioni di copie in tutto il mondo. Questo nonostante nel 1981 abbiano perso per strada uno dei loro membri, Marina, uscita dal gruppo per problemi personali con Angela.

Rimasti in tre, i Ricchi e Poveri continuano a cantare e a esibirsi in Italia e in Europa e, in occasione dei cinquant’anni di carriera, tornano a riunirsi con Marina sul palco del Festival di Sanremo nel 2020.

Cosa fa oggi Angelo Sotgiu?

Diventato anche coach di The Voice Senior insieme ad Angela Brambati, Sotgiu continua a essere uno dei membri stabili del gruppo, che nel frattempo ha perso, nel 2022, Franco Gatti, venuto improvvisamente a mancare. Il 3 dicembre 2023 Amadeus ha annunciato il ritorno in gara dei Ricchi e Poveri, oggi in formato duo, al Festival di Sanremo 2024.

La vita privata di Angelo Sotgiu: moglie e figli

Dopo aver avuto una storia con Angela Brambati, il cantante dei Ricchi e Poveri si è sposato nel 1982 con la donna della sua vita, Nadia Cocconcelli. Dalla loro unione sono nati i figli Elena e Daniele.

Su Nadia non si conosce molto. Le sue apparizioni televisive sono state per un periodo molto frequenti, essendo stata in passato una cantante e ballerina, ma da diversi anni ha ormai preferito ritirarsi dalle scene.

Sai che…

– Qual è la malattia di Angelo Sotgiu? Il cantante di origini sarde è stato ricoverato nel 2014 per un malore, causata da alcune vene ostruite dal fumo. Fortunatamente è riuscito a riprendersi in pochi giorni.

– Dove vive Angelo Sotgiu? A Genova, diventata ormai la sua seconda casa.

– Ha partecipato a Sanremo Young come giurato nel 2018.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Angelo Sotgiu ha un account da migliaia di follower, non molto utilizzato. Non è presente invece su TikTok.

