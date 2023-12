Danti: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper dei Two Fingerz e autore di molti brani della musica mainstream italiana.

Danti è uno degli autori più importanti della nostra musica pop, oltre che un rapper molto apprezzato nel progetto Two Fingerz. Negli ultimi anni si è fatto però conoscere dal pubblico generalista anche per un’importantissima storia d’amore. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Danti: biografia e carriera

Daniele Lazzarin, questo il vero nome di Danti, è nato a Desio, Monza-Brianza, il 20 settembre 1981 sotto il segno della Vergine. Famoso come frontman e rapper dei Two Fingerz, duo formato insieme al producer Riccardo ‘Roofio’ Garifo, ha all’attivo già una carriera fortunata anche da solista, sia come interprete che come autore.

Ha collaborato negli ultimi dieci anni ad album e mixtape di tutti i più grandi nomi della musica rap italiana, da Dargen D’Amico a Fedez, da Fabri Fibra a J-Ax, da Mondo Marcio a Vacca. Nel 2017 ha lanciato per il suo progetto solista 9 brani ogni tre settimane, collaborando con artisti come la youtuber Giulia Penna, i rapper Giaime, Tormento e Caneda, il cantautore Giuliano Palma e altri.

Nel 2019 ha annunciato l’arrivo di un nuovo album in cui veste in panni di direttore artistico, ovvero autore di tutti i pezzi interpretati però da alcuni dei suoi amici.

Cosa fa oggi Danti?

Negli ultimi anni ha messo in pausa il suo lavoro con i Two Fingerz, ma nel 2022 è tornato a pubblicare un album da solista. S’intitola L’ultimo disco e al suo interno, oltre a un cameo dell’attore Maccio Capatonda, troviamo collaborazioni con Nina Zilli, Fritz Da Cat, Ghemon, Axos, Boss Doms e molti altri ancora.

La vita privata di Danti: moglie e figli

Il cantautore e rapper è fidanzato dal 2021 con Nina Zilli, non solo sua collaboratrice, ma anche grande voce della musica italiana, conduttrice televisiva e speaker. I due hanno avuto una figlia, Anna Blue, nata il 2 giugno 2023.

Sai che…

– Non solo musica. Danti ha lanciato anche una linea di occhiali amati da moltissime persone.

– Dove abita Danti? A Milano insieme alla famiglia.

– Ha collaborato con Max Pezzali nel pezzo 6/1 Sfigato 2012 nella nuova edizione dell’album Hanno ucciso l’uomo ragno.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Danti e Rovazzi hanno stretto una collaborazione molto fruttuosa. Il rapper è autore di molti dei successi più importanti dello youtber come Andiamo comandare, Tutto molto interessante e Volare.

– Ha scritto per J-Ax e Fedez brani come Senza pagare e Sconosciuti da una vita.

– Ha collaborato anche con artisti come Annalisa, Benji e Fede e altri.

– Su Instagram ha un account ufficiale da centinaia di migliaia follower. Lo possiamo trovare però anche su TikTok.

