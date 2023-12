Nina Zilli: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante, conduttrice televisiva e speaker radiofonica.

Tutti la conosciamo come Nina Zilli, ma il suo vero nome è Maria Chiara Fraschetta, e oggi è sicuramente una delle giovani voci italiane più interessanti per quanto riguarda il panorama della musica nostrana. Nata a Piacenza il 2 febbraio del 1980 (sotto il segno dell’Aquario), Nina si è sempre divisa fra musica e amore, cominciando la sua carriera come veejay e arrivando poi al successo. Scopriamo insieme alcune curiosità su di lei.

Chi è Nina Zilli: biografia e carriera

La carriera di Nina comincia in radio, e successivamente si sposta in televisione, quando diventa conduttrice insieme a Red Ronnie di Roxy Bar nel 2001. Ma se c’è un sogno che ha sempre avuto in testa è quello di fare la cantante. Un desiderio coltivato fin dalla più tenera età.

Dopo diverse esperienze con alcune band e gruppi musicali, la grande occasione arriva nel 2009, quando la Universal le offre un contratto. Arriva subito il singolo di debutto, 50mila, dove al fianco della cantante troviamo Giuliano Palma. La canzone sarà un successo, e lo stesso anno uscirà il suo primo EP (Nina Zilli).

L’ascesa è rapida e nel 2010 arriva la prima partecipazione al Festival di Sanremo di Nina Zilli, categoria giovani. Il pezzo L’uomo che amava le donne arriverà al terzo posto e si aggiudicherà il Premio della Critica Mia Martini.

Il 2010 è anche la volta del suo primo album Sempre Lontano, che sarà seguito due anni dopo da L’amore è femmina. Proprio nel 2012 arriva anche la seconda volta sul palco dell’Ariston, questa volta nella sezione Big. Sarà un settimo posto condito da un disco di platino.

Col 2015 arriva Frasi & Fumo, terzo album in studio della cantante. Nina, canzone dopo canzone, riesce a confermarsi ogni volta, e non a caso Carlo Conti la invita a Sanremo, al quale parteciperà con il brano Sola, che arriverà al nono posto.

Due anni dopo esce Modern Art, disco anticipato dal singolo Mi hai fatto fare tardi e caratterizzato da suoni più moderni, dal sentore urban-tropicale: una sonorità ben precisa e ricercata, sintomo anche di una scrittura che si è svolta fra Milano e la Giamaica.

Cosa fa oggi Nina Zilli?

Raggiunto l’apice del successo, nel 2018 è tornata a Sanremo, stavolta senza ottenere grande successo. Nel 2020 ha calcato il palco dell’Ariston solo come ospite, e in anni più recenti ha prestato la sua voce soprattutto a collaborazioni importanti come quella con Clementino o quelle con Danti.

Il loro brano più apprezzato resta Tu e D’io:

Nina Zilli: la discografia in studio

2010 – Sempre lontano

2012 – L’amore è femmina

2015 – Frasi & fumo

2017 – Modern Art

La vita privata di Nina Zilli: fidanzato e figli

Per ben sette anni è stata fidanzata con un musicista, Riccardo Gibertini, un talentuoso trombettista. Dopo di lui è stata la volta di una relazione con Giovanni Pellino, in arte Neffa, celebre cantautore italiano. La loro storia, nata come una vera e propria favola, è durata però solo un anno.

Dopo la sofferenza per una storia che sperava avesse potuto prendere un’altra direzione, il sole per lei è tornata a splendere quando ha conosciuto Stefano Mancinelli, cestista con cui ha vissuto alcuni anni molto importanti. Oggi però Nina è felicemente fidanzata con il rapper Danti, padre della sua prima figlia, Anna Blue, venuta al mondo il 2 giugno 2023.

Sai che…

– Senza ombra di dubbio Nina Zilli è una delle cantanti più affascinanti in circolazione, sebbene l’artista si sia sempre sentita un vero e proprio maschiaccio. Da ragazzina, poi, ai tempi del liceo, Nina ha sempre dovuto combattere con la propria autostima e con le problematiche con il suo aspetto fisico.

– Ai tempi della scuola Nina Zilli, che era amante dello sport e soprattutto del basket, veniva anche presa in giro da alcuni compagni per il suo aspetto fisico e per la sua attitudine maschile.

– Poi arriva la svolta, quando vince il secondo posto come Miss Liceo. Un gioco, forse una sciocchezza, certo. Ma per Nina è l’inizio di una nuova fase della vita, di una consapevolezza finalmente accertata della sua femminilità e del suo essere donna.

– Il suo nome d’arte non è altro che una fusione fra Nina Simone, la sua cantante preferita, e il cognome della madre.

– L’amore per la musica è cominciato prestissimo. Non a caso, Nina Zilli ha scritto la sua prima canzone a 11 anni, dimostrando di avere un grandissimo talento.

– Prima di accettare il ruolo di giudice per il Italia’s Got Talent, pare che la cantante abbia rifiutato l’offerta di diventare giudice di X Factor. Una scelta curiosa, proprio alla luce del suo impegno successivo nell’ormai celebre talent show, probabilmente legato al suo forte amore per la musica e all’impossibilità di vederla ridotta, appunto, a Talent Show.

– Tutti gli oggetti presenti nel video di Domani arriverà arrivano direttamente dalla sua cameretta di quando era una ragazzina. La cantante, infatti, ha raccontato sui social delle giornate noiose e senza wi-fi, che la portavano a disegnare e a viaggiare con la fantasia in ogni modo possibile: nelle clip si possono infatti vedere fotografie, disegni, vinili e tantissimi altri oggetti che hanno segnato la sua adolescenza.

– Nina Zilli ha origini eritree? Anche se sul web molti ne sono convinti, la cantante piacentina non sembra avere origini particolari.

– Dove abita Nina Zilli? Da diversi anni ormai si è stabilita a Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Nina Zilli ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Nina Zilli, ecco una playlist presente su Spotify:

