Nada Malanima: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante di Ma che freddo fa, una delle più grandi voci della nostra musica.

Nada Malanima è una cantautrice nata a Gabbro, frazione di Rosignano Marittimo (in provincia di Livorno) il 17 novembre 1953 sotto il segno dello Scorpione. Famosa per brani come Ma che freddo fa e Il cuore è uno zingaro, nella sua carriera ha ottenuto grandi riconoscimenti, come la vittoria del Festival di Sanremo nel 1971, ricoprendo anche più volte il ruolo di attrice in diversi film e fiction. Scopriamo tutti i segreti della sua carriera e della sua vita privata.

Chi è Nada Malanima: biografia e carriera

Figlia di un clarinettista, Nada Malanima debuttò come cantante a soli 15 anni al Festival di Sanremo del 1969, presentando con i Rokes il singolo Ma che freddo fa. Il brano non riesce a spuntarla, ma diventa un successo commerciale importante, per cinque settimane al primo posto nella hit parade in Italia e celebrata anche all’estero. È ancora oggi una delle canzoni di Nada più famose e amate.

Nada Malanima

Il pulcino di Gabbro, come viene fin da subito soprannominata, partecipa quindi nuovamente nel 1970 a Sanremo con Ron, ma è il 1971 il suo anno fortunato: con Nicola Di Bari vince infatti grazie al brano Il cuore è uno zingaro. L’anno successivo si classifica terza con il brano Re di denari.

Dal 1973 l’artista decide di abbandonare il pop dell’adolescenza per avvicinarsi al cantautorato di Piero Ciampi e di altri grandi nomi della musica italiana. La svolta musicale non le permette però di imporsi nuovamente sulla scena musicale del periodo.

Sul finire dei Settanta e l’inizio degli Ottanta Nada decide quindi di tornare al pop, riscuotendo nuovamente un buon successo. Nel 1983 con il passaggio alla EMI dà alla luce l’album Smalto, uno dei suoi lavori più apprezzati. Amore disperato di Nada diventa infatti uno dei brani simbolo del decennio, trainando il disco nelle vendite e in tutte le classifiche.

Non contenta del proprio lavoro negli anni Novanta e Duemila Nada decide di dedicarsi definitivamente alla musica cantautorale, consacrandosi finalmente anche con il suo lato più ‘alto’. Molte le collaborazioni di questo periodo: da Paola Turci agli Zen Circus, senza dimenticare i Criminal Jokers di Francesco Motta, che ha accompagnato anche a Sanremo come ospite nel 2019.

Nel 2007 torna sul palco dell’Ariston con Luna in piena, ma il suo più grande successo degli anni Duemila è Senza un perché, brano del 2004 inserito nel 2016 nella colonna sonora della serie The Young Pope di Sorrentino.

Cosa fa oggi Nada?

La sua storia è stata raccontata da un film Rai nel 2021, intitolato La bambina che non voleva cantare. A interpretarla è stata Tecla Insolia. L’anno dopo la cantautrice ha pubblicato un nuovo singolo, Mille stelle, per la serie televisiva Noi. Quindi ha lanciato un nuovo album di inediti, La paura va via da sé se i pensieri brillano.

Nada: la discografia da solista in studio

1969 – Nada

1970 – Io l’ho fatto per amore

1973 – Ho scoperto che esisto anch’io

1975 – 1930: Il domatore delle scimmie

1976 – Nada

1977 – Nada

1979 – Nada

1983 – Smalto

1984 – Noi non cresceremo mai

1986 – Baci rossi

1992 – L’anime nere

1999 – Dove sei sei

2001 – L’amore è fortissimo e il corpo no

2004 – Tutto l’amore che mi manca

2007 – Luna in piena

2011 – Vamp

2014 – Occupo poco spazio

2016 – L’amore devi seguirlo

2019 – È un momento difficile, tesoro

2019 – Materiale domestico

2022 – La paura va via da sé se i pensieri brillano

La vita privata di Nada Malanima: marito e figlia

Non è un personaggio che ama particolarmente mostrarsi in pubblico, la cantante Nada. Molto riservata, l’artista toscana ha al suo fianco lo stesso uomo da oltre quarant’anni. Il marito è tra l’altro a sua volta un musicista rispettato: si tratta di Gerry Manzoli, bassista dei Camaleonti. I due hanno una figlia, Carlotta, che svolge oggi il lavoro di direttrice di produzione in ambito cinematografico.

Sai che…

– Chi è la mamma di Nada? La signora Viviana Fenzi.

– Il nome della cantante deriva da quello di una zingara che predisse alla madre che avrebbe avuto una figlia di successo.

– Tra i lavori come attrice di Nada spicca la partecipazione al film Con gli occhi chiusi del 1994, in cui canta anche nella colonna sonora composta dal maestro Ennio Morricone.

– Dove vive Nada? Ha scelto di abitare lontano dalla città, in particolare a Manciano, in provincia di Grosseto.

– Ha partecipato 7 volte al Festival di Sanremo e 9 volte al Festivalbar.

– È anche un’apprezzata scrittrice sia di prosa che di poesia.

– Su Instagram Nada ha un account da migliaia di follower. Su TikTok non ha invece alcun profilo.

Se vuoi ascoltare alcune delle migliori canzoni di Nada, ecco una selezione proposta da Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM