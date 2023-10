Alla scoperta di Francesco Motta, il cantante e polistrumentista che ha rubato il cuore di… Ecco la sua carriera e vita privata!

Nato il 10 ottobre 1986 a Pisa, Francesco Motta (in arte solo Motta) è uno degli artisti più in voga della scena indie italiana. La sua carriera, però, è cominciata prima, quando militava nelle fila dei Criminal Jokers. Poi la scelta di una strada solista, e alla fine, il successo.

Chi è Motta: discografia e carriera del cantante

La sua carriera comincia, come dicevamo, con i Criminal Jokers, una band vicina alle atmosfere del punk, della new wave, ma con un forte spirito busker. Nel 2010 arriva il suo esordio ufficiale con il disco This Was Supposed to be the Future. Un inizio niente male, dal momento che il produttore del disco è un certo Andrea Appino, cantante degli Zen Circus.

Gli astri sembrano già ben posizionati per Motta, che intanto non si ferma e con la sua band fa uscire anche il secondo disco, Bestie, che rappresenta anche la sua svolta in lingua italiana. La sua passione per la musica, però, lo farà presto intraprendere la strada da solista. Nel 2016 arriverà il suo primo disco, La fine dei vent’anni, che pensate… si aggiudicherà il premio Tenco nella categoria Opera Prima. Mica male!

Una curiosità sul disco l’ha rivelata l’artista stesso, parlando della copertina, dove si vede il suo faccione in primo piano con sul mento il segno lasciato dal buco di un piercing. Il fotografo gli chiese se avrebbe voluto toglierlo, ma Motta disse di no. In fondo si tratta di un disco che parla della fine dei vent’anni, quindi perché nasconderli…

Poi, nel 2018, arriva il secondo album di Francesco Motta, Vivere o morire. E guarda caso, anche questo ultimo lavoro in studio regalerà grandi soddisfazioni al cantante, ottenendo la Targa Tenco 2018 come miglior disco in assoluto. Il cantautore ha fatto il suo debutto a Sanremo nel 2019, e ha ben figurato. Nel 2021 è tornato con un nuovo album, Semplice, seguito nel 2023 da un ulteriore lavoro, La musica è finita.

Motta: la discografia in studio

2016 – La fine dei vent’anni

2018 – Vivere o morire

2021 – Semplice

2023 – La musica è finita

La vita privata di Francesco Motta: la moglie è…

Ebbene sì, Francesco Motta è il fidanzato di Carolina Crescentini, celebre attrice italiana che ha recitato in numerosi film come A casa tutti bene (2018), Sconnessi (2018) o uno dei suoi primi film, Notte prima degli esami (2007). I due hanno incominciato a vedersi nel 2017, ma solo nel 2018 hanno ufficializzato la cosa, postando insieme una foto sui social a Capodanno. «Sarà un anno stupendo», aveva commentato Francesco, e in effetti le cose fra di loro sembrano andare molto bene, tant’è che i due si sono anche mostrati in pubblico sul red carpet.

Tuttavia, non si sa molto della vita privata del cantante prima della coppia Francesco Motta – Carolina Crescentini. L’artista, infatti, è molto riservato e solitamente sui social si limita a postare foto dei suoi concerti. Sappiamo però che nel 2019, nell’anno del suo debutto al Festival di Sanremo, ha anche sposato la sua bella Carolina prima in gran segreto, poi mostrando anche scatti della cerimonia.

