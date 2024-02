Kaleen: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante e ballerina austriaca protagonista all’Eurovision 2024.

L’Austria ha deciso di farci ballare. Nell’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest a rappresentare Vienna è stata scelta una cantante che è anche e soprattutto una ballerina e coreografa. Una donna dai mille talenti pronta a far scatenare l’intera Europa e a far innamorare milioni di persone nel mondo, con un unico obiettivo: riportare la kermesse in Austria dieci anni dopo l’ultima volta. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Kaleen: biografia e carriera

Marie-Sophie Kreissl, questo il vero nome di Kaleen, è nata a Wels, settima città austriaca per poplazione, il 12 novembre 1994 sotto il segno dello Scorpione. Cresciuta nel comune di Ried im Traunkreis, ha sviluppato fin da bambina una grande passione per la musica. Già a due anni muove i primi passi come ballerina, e ancora piccolissima riesce a conquistare il primo titolo a livello nazionale.

Cantante sul palco

A regalarle la fama a livello nazionale è però la partecipazione, nel 2014, alla seconda edizione di Got to Dance, talent tedesco dedicato proprio al mondo della danza. Nel 2018 entra in contatto con il mondo dell’Eurovision e del Junior Eurovision, diventando cantante sostituta, coreografa, direttore creativo e scenico di diverse performance.

Diventata dal 2020 anche coreografa e direttore artistico di ORF, l’emittente austriaca, entra nel mondo della musica l’anno dopo, fondando la propria etichetta discografica e debuttando con il singolo Too Good to Not, per poi dare alle stampe il suo primo vero album, Stripping Feeling, nel 2023.

Cosa fa oggi Kaleen?

Diventata una delle più amate popstar del paese, Kaleen è stata scelta direttamente dall’emittente austriaca come rappresentante del paese all’Eurovision Song Contest 2024 di Malmö. Nell’occasione canterà il brano We Will Rave, svelato al mondo intero il 1° marzo.

La vita privata di Kaleen: chi è il fidanzato?

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli e non sappiamo se sia fidanzata, sposata e abbia dei figli.

Sai che…

– È nipote di Hannaliese Kreißl-Wurth, celebre compositrice e produttrice di canzoni folk tedesche.

– Non sappiamo dove abita Kaleen.

– Ha dichiarato d’ispirarsi ad artiste come Dua Lipa, Ariana Grande, Beyoncé e Zara Larsson.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ama viaggiare e ama i cani, come si può evincere dai suoi account social.

– Su Instagram Kaleen ha un account ufficiale da diverse migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un account dedicato alla sua carriera.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Kaleen, ecco una playlist presente su Spotify:

