Chi è Tony Boy, il rapper di Nostalgia

Tony Boy: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper padovano dell’album Nostalgia (export).

Tra i grandi protagonisti della scena hip hop italiana si sta facendo strada, negli ultimi mesi, un ragazzo proveniente da Padova e con diversi album già all’attivo, nonostante non sia ancora riuscito a raggiungere la grande notorietà a livello nazionale. Ma potrebbe essere solo questione di tempo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Tony Boy: biografia e carriera

Antonio Hueber, questo il vero nome di Tony Boy, è nato a Padova il 26 settembre 1999 sotto il segno della Bilancia. Appassionato di musica fin da bambino, inizialmente ascolta soprattutto pop punk, per poi avvicinarsi, grazie all’influenza del fratello, al mondo del rap. Scrive le sue prime barre all’età di 15 anni e comincia a farsi conoscere dal pubblico grazie al suo primo EP, Non c’è futuro, prodotto da Wairaki.

Rapper

Dopo una serie di singoli di discreto successo, a fallo salire alla ribalta nazionale è il brano Dipendenza, in collaborazione con Nashley. Forte di questi primi consensi, pubblica nel 2020 Going Hard, album di debutto che gli permette di segnalarsi come uno dei migliori emergenti d’Italia secondo le principali riviste di settore.

Nel 2021 lancia il secondo capitolo di Going Hard, altra conferma del suo talento. Complice la collaborazione con Wairaki, Tony Boy riesce infatti a combinare una trap melodica con alcune influenze americane, di artisti come Lil Durk e Polo G. Uno stile che gli permette di arrivare dritto al cuore degli ascoltatori e di conquistare le classifiche nel 2023 con l’album Umile, in cui sono presenti feat. con artisti del calibro di Shiva, Frah Quintale e Artie 5ive.

Cosa fa oggi Tony Boy?

Ha iniziato il 2024 con l’ennesimo successo della sua carriera, Nostalgia (export), altro album nato dalle sue esperienze. Un disco con un numero di feat. molto più ridotto rispetto a quello di Umile.

Tony Boy: la discografia in studio

2020 – Going Hard

2021 – Gong Hard 2

2023 – Umile

2024 – Nostalgia (export)

La vita privata di Tony Boy: chi è la fidanzata?

La vita sentimentale di Tony Boy è stata piuttosto chiacchierata sui social negli ultimi anni. Per un certo periodo sembrava aver iniziato una storia con la creator Gaia Bianchi, ma a smentire tale ipotesi è stata la stessa star dei social.

La vera fidanzata di Tony dovrebbe invece essere Martina Smeraldi, all’anagrafe Alessandra Sau, altra content creator famosissima su Instagram. I due non hanno però confermato la loro relazione.

Sai che…

– Quali sono le origini di Tony Boy? Il suo cognome è austriaco, ma la madre è originaria di Praga.

– Dove vive Tony Boy? Ancora a Padova, anche se per motivi di lavoro trascorre molte giornate a Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Da piccolo era innamorato di Travis Barker e dei blink-182, e più in generale della scena pop punk.

– Su Instagram Tony Boy ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account seguito da molti fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Tony Boy, ecco una playlist presente su Spotify:

