Megara: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul gruppo spagnolo che ha vinto Una voce per San Marino 2024.

Sono stati la grande rivelazione di Una voce per San Marino 2024, e per i fan di Loredana Bertè che sognavano un posto in Svezia per la regina del rock italiano anche una grande fonte di delusione. Stiamo parlando dei Megara, la formazione spagnola che ha superato nell’atto finale della manifestazione proprio la cantante calabrese, guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all’Eurovision 2024. Scorpiamo insieme alcune curiosità sulla carriera di questo gruppo pronto a stupire anche il pubblico europeo.

Chi sono i Megara: biografia e carriera

Partiamo dalla line up. I membri dei Megara sono Kenzy alla voce, Rober alla chitarra elettrica, Vitti al basso e Ra Tache alla batteria. Provenienti dalla Spagna, hanno fatto il loro esordio nel 2015 con un EP in grado di far interessare molti appassionati di musica rock alla loro proposta. Un anno dopo hanno debuttato con il primo album in studio, Siete, seguito due anni dopo dal secondo disco.

Megara (ph. Valentina Sabino)

Proprio questo secondo lavoro sulla lunga distanza permette loro di ottenere una certa risonanza, soprattutto a livello nazionale. Lo dimostra la partecipazione nel 2019 al festival spagnolo Resurrection Fest, uno dei più importanti della penisola iberica.

Dopo un periodo di pausa di un paio d’anni, tornano a farsi sentire nel 2022 con l’album Truco o trato, e nel 2023 partecipano al Benidorm Fest, lo show musicale con cui la Spagna sceglie il proprio rappresentante all’Eurovision. Pur riuscendo a guadagnare il passaggio alla finale, non riescono nell’atto conclusivo a conquistare la vittoria, e sono costretti ad accontentarsi del quarto posto.

Cosa fanno oggi i Megara?

Non paghi ovviamente del risultati, hanno tentato un’altra strada per arrivare al palco dell’Eurovision e nel 2024, a sorpresa, si sono presentati a Una voce per San Marino, il contest organizzato dal Titano per scegliere il proprio rappresentante al festival europeo. E incredibilmente, nonostante non partissero con i favori del pronostico, soprattutto grazie alla presenza di Loredana Bertè, con la loro 11:11 sono riusciti a conquistare la vittoria.

Megara: la discografia in studio

2016 – Siete

2018 – Aquí estamos todos locos

2022 – Truco o trato

Sai che…

– Nel 2023 hanno aperto le date spagnole delle Babymetal, uno dei gruppi più amati degli ultimi anni.

– Sono originari di Madrid.

– Qual è il loro genere musicale? Si tratta di un metal alternativo che loro stessi hanno ribattezzato fucksia rock.

– Su Instagram i Megara hanno un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok hanno un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei Megara, ecco una playlist presente su Spotify:

