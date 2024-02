Alla scoperta di Kylie Minogue, la cantante australiana diventata famosa a dodici anni grazie… a una serie televisiva.

Kylie Minogue (28 maggio 1968 a Melbourne sotto il segno dei Gemelli), all’anagrafe Kylie Ann Minogue, è una cantante e attrice australiana, icona del mondo omosessuale per le sue battaglie sociali e definita la piccola Venere dai giornali di gossip e dai suoi numerosissimi fan.

Australiana di grande carattere ha dovuto far fronte a diverse tragedie personali, dalla sua lotta al tumore fino al tragico suicidio del suo primo grande amore, Michael Hutchence, ma ha sempre saputo rialzarsi e continuare a lottare con grande grinta. Andiamo adesso alla scoperta di alcune curiosità su Kylie Minogue.

Chi è Kylie Minouge: biografia e carriera

Una carriera iniziata presto quella di Kylie Minogue ma da attrice. A dodici anni ottiene una parte nella serie australiana The Sullivan diventando uno dei volti noti dello spettacolo nazionale.

Kylie Minogue

Il suo cammino da cantante inizia invece quasi per caso nel 1986, quando canta in occasione di un evento benefico e ottiene il suo primo contratto discografico. La canzone che ha fatto breccia nei cuori degli scout discografici? The Locomotion di Little Eva.

All’apice del successo, Kylie fredda il mondo della musica rivelando di avere un tumore al seno. Tra le colleghe che le sono state più vicine c’è Madonna, proprio lei, quella che secondo molti sarebbe stata scalzata dal trono di Regina del Pop proprio da Kylie. Kylie vincerà anche la battaglia più dura della propria vita, raccontata nel docu-film dedicato proprio alla sua guarigione.

Cosa fa oggi Kylie Minogue?

Negli ultimi anni, dopo un lungo periodo lontano dalle scene, è tornata nel mondo della musica pubblicando un album di pop dance, per omaggiare alcuni idoli della sua adolescenza, tra cui Gloria Gaynor.

Nel 2023 ha pubblicato il singolo Padam Padam, primo singolo estratto del suo quattordicesimo album in studio. Ha quindi annunciato il suo primo residence show a Las Vegas per presentare l’album Tension.

Kylie Minogue: la discografia in studio

1988 – Kylie

1989 – Enjoy Yourself

1990 – Rhythm of Love

1991 – Let’s Get to It

1994 – Kylie Minogue

1997 – Impossible Princess

2000 – Light Years

2001 – Fever

2003 – Body Language

2007 – X

2010 – Aphrodite

2014 – Kiss Me Once

2015 – Kylie Christmas

2018 – Golden

2020 – Disco

2023 – Tension

La vita privata di Kylie Minogue: marito e figli

All’alba degli anni Novanta, Kylie ha iniziato una relazione destinata a segnarla per tutta la vita. La sua storia con Michael Hutchence, leader degli INXS, è stata caratterizzata da molti alti e bassi. Il 22 novembre del 1997 la tragedia, ossia il suicidio di Michael, trovato morto nella sua camera d’albergo. L’uomo si sarebbe tolto la vita a causa della grave depressione con la quale combatteva da tempo.

Seppure Kylie Minogue e Michael Hutchence avessero chiuso la propria relazione già da tempo, la tragica morte dell’ex fidanzato ha sconvolto emotivamente la cantante e attrice australiana.

Kylie è stata a lungo fidanzata con Joshua Sasse. I due sono arrivati a un passo dall’altare, poi, a sorpresa, hanno deciso di rimandare il matrimonio fino a quando non saranno legalizzati i matrimoni omosessuali in Australia. Kylie infatti è sempre stata considerata come un simbolo del mondo omosessuale in virtù delle sue battaglie in favore dei diritti gay.

La storia tra Kylie e Joshua Sasse è si è poi conclusa nel 2017, sembra a causa di un tradimento di lui, pizzicato dalla Venere in miniatura, come la chiamano i suoi fan, in compagnia di una Marta Milans, ricca ereditiera spagnola. Kylie Minogue oggi è felicemente single dopo la fine della storia con Paul Solomons nel 2023, ma ancora con il sogno nel cassetto di avere un figlio.

Sai che…

– Ha avuto una storia con Lenny Kravitz e una breve con Robbie Williams, e ha inoltre sempre avuto una bella amicizia con Nick Cave. Secondo alcune indiscrezioni, anche qualcosa in più di un’amicizia.

– Qual è la malattia di Kylie Minogue? Ha sconfitto qualche anno fa il cancro.

– Non conosciamo i dettagli sul suo patrimonio e non sappiamo quali siano i suoi guadagni.

– Dove vive Kylie Minogue? Nonostante abbia case in tutto il mondo, da qualche anno ha scelto di trasferirsi in pianta stabile a Londra.

– Su Instagram Kylie Minogue ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok con il suo account ufficiale ha raggiunto centinaia di migliaia di fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Kylie Minogue, ecco una playlist presente su Spotify:

