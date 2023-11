Chiara Tortorella: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’attrice, speaker radiofonica e conduttrice televisiva.

Conosciuta da tantissimi ascoltatori come una delle voci di R101, Chiara Tortorella non è solo una speaker molto amata, ma anche una conduttrice televisiva, una modella e anche un’attrice. Protagonista di tanti programmi molto popolari, per gli appassionati di musica il suo volto è diventato noto grazie a Ligabue. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Chiara Tortorella: biografia e carriera

Chiara Tortorella è nata a Milano il 26 settembre 1982 sotto il segno della Bilancia. Inserita fin da bambina nel mondo dello spettacolo, nel 1992 è stata baby valletta allo Zecchino d’Oro. Diplomatasi al liceo linguistico Manzoni di Milano, ha iniziato a 15 anni a lavorare come modella per l’agenzia Elite Model Management.

Radio

Comincia nel 2001 ha lavorare anche in televisione. Tra le sue prime esperienze importanti, l’anno dopo, c’è la conduzione di Top of the Pops su Rai 2. Resta al timone del programma per due edizioni, la prima in coppia con Stefano Scandaletti, la seconda come conduttrice unica.

Come attrice ottiene un primo ruolo importante nel 2006, quando recita nel film Il Nascondiglio di Pupi Avati. Dopo aver lavorato per All Music, è riuscita nel giro di pochi anni a entrare nel giro della radiofonica italiana e oggi è una delle speaker più amate di R101.

La vita privata di Chiara Tortorella: chi è il fidanzato?

Non abbiamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale. Al momento sembra sia non abbia un compagno, ma in passato ha avuto un paio di relazioni molto importanti. Dal 2001 al 2003 è stata la compagna di Alex Britti, mentre dal 2009 ha avuto una storia con Jonathan Zebina, ex calciatore della Roma. Com’è nato questo amore? A quanto pare per la comune passione per l’arte.

Sai che…

– Il padre di Chiara Tortorella è Cino Tortorella. La madre è invece Maria Cristina Misciano, figlia di un tenore famoso in tutto il mondo, Alvinio Misciano.

– Chi è il fratello di Chiara Tortorella? Ne ha tre: Davide (famoso autore e paroliere), Guido e Lucia.

– Ha potuto posare anche per il noto fotografo Oliviero Toscani per alcune importanti campagne pubblicitarie.

– Dal 2001 pratica paracadutismo.

– Dove vive Chiara Tortorella? Sembra che da anni ormai risieda a Milano.

– Ha recitato nel video di Le donne lo sanno di Ligabue, girato da Silvio Muccino. Nell’occasione Chiara Torella si è esibita in alcuni lanci professionali in caduta libera.

– Per un periodo ha abbandonato il mondo dello spettacolo per lavorare come cameriera.

– Su Instagram Chiara Tortorella ha un account seguito da decine di migliaia di follower. Su TikTok invece non sembra avere alcun account.

