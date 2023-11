Valeriano Chiaravalle: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul direttore d’orchestra protagonista anche a Sanremo.

Tra i direttori d’orchestra più famosi in Italia, un posto d’onore non può che essere riservato a Valeriano Chiaravalle. Un nome che non suonerà nuovo a molti spettatori delle più importanti trasmissioni televisive, compreso Sanremo. Valeriano è stato ed è tutt’oggi, infatti, uno dei direttori d’orchestra che più volte hanno lavorato in televisione, all’interno di diversi programmi. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Valeriano Chiaravalle: biografia e carriera

Valeriano Chiaravalle è nato a Milano il 2 aprile 1973 sotto il segno dell’Ariete. Cresciuto con la musica nel sangue, ha studiato pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano prima di iniziare, da giovanissimo, la propria attività nel mondo della musica, sostituendo su diversi palchi maestri del calibro di Peppe Vessicchio, Renato Serio e Pippo Caruso.

Direttore d’orchestra

Nel corso della sua carriera si è occupato di produzione musicale e composizione di colonne sonore per tanti programmi tra loro diversi, da The Voice of Italy a Io Canto, da Michelle Impossibile a Lol. Ma in televisione si è fatto conoscere anche e soprattutto per le sue apparizioni al Festival di Sanremo.

Come direttore d’orchestra si è infatti esibito sul palco dell’Ariston per la prima volta nel 1999, dirigendo i musicisti per Tiziano Ferro, Giorgia, Mika, Elisa e molti altri ancora. Ma cosa fa oggi? Continua a lavorare regolarmente anche in tv. Nel 2023 è ad esempio il direttore dell’orchestra di Io Canto Generation.

La vita privata di Valeriano Chiaravalle: moglie e figli

Non abbiamo alcuna informazione sulla vita sentimentale del maestro Chiaravalle. Sappiamo però che è sposato e ha tre figlie.

Sai che…

– Suo padre Franco Chiaravalle, un nome noto nel mondo della musica. Si tratta di un arrangiatore e autore di musica leggera e napoletana.

– Ha avuto l’onore di dirigere la Royal Philharmonic Orchestra.

– Dove vive Valeriano Chiaravalle? A Cerro al Lambro, non lontano da Milano.

– È un grande amico di molti cantanti, tra cui Mika.

– Ha composto per sigle per moltissimi programmi televisivi e non solo.

– A Sanremo ha partecipato tantissime volte. La prima nel 1999, accompagnando Arianna con il suo brano C’è che ti amo. In anni più recenti ha diretto l’orchestra invece per Raf, Fiorella Mannoia, Mika, Tiziano Ferro, Nina Zilli, Boomdabash, Elisa, Ghemon, Negrita, Giorgia, Umberto Tozzi, Tosca, Gaudiano, Gio Evan, Random, Wrongonyou, Matteo Romano, Yuman, gli Articolo 31 e Will.

– Su Instagram Valeriano Chiaravalle ha un account da diverse migliaia di follower. Su TikTok non ha invece un profilo ufficiale.

