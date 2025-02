Enzo Campagnoli: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul direttore d’orchestra con Dargen D’Amico a Sanremo.

Non solo Peppe Vessicchio. Tra i direttori d’orchestra protagonisti con grande continuità a Sanremo negli ultimi tempi ci sono tanti altri nomi ormai conosciuti dagli appassionati del Festival, come Enrico Melozzi, Carmelo Patti e anche Enzo Campagnoli, il musicista che ballò nel 2020 con Elettra Lamrborghini. Scopriamo insieme le curiosità sulla carriera e la vita privata proprio di quest’ultimo.

Chi è Enzo Campagnoli: biografia e carriera

Vincenzo Campagnoli è nato a Napoli il 26 gennaio 1967 sotto il segno dell’Aquario. Cresciuto in una famiglia di musicisti (madre cantante, padre, fratelli, zii e cugini strumentisti), già da bambino si esibisce con i suoi familiari in diversi contesti, da matrimoni alle feste di piazza.

Direttore d’orchestra – www.notiziemusica.it

Dopo aver ottenuto il diploma in oboe, percussioni e componimento di pianoforte al Conservatorio di San Pietro a Majella, inizia a lavorare come oboista nell’Orchestra Scarlatti, frequentando per la prima volta l’ambiente della Rai in quel di Napoli. Dopo aver conquistato la vittoria in un concorso, entra nell’Orchestra del Teatro San Carlo, un grandissimo onore per un musicista partenopeo.

Negli anni successivi collabora con artisti del calibro di Marisa Laurito e José Carreras, e si dedica a tante attività anche al di fuori della musica classica.

Ad esempio, dalla seconda metà degli anni Novanta entra in contatto con Mario Merola, il re della sceneggiata, accompagnato in tour fino alla sua morte. Per tutti gli anni Duemiladieci si divide tra musical e arrangiamenti molto prestigiosi e si fa conoscere anche dal grande pubblico attraverso alcune apparizioni televisive.

La sua prima avventura sul piccolo schermo risale in realtà già al 1997, quando prende parte a Fantastico Enrico con Enrico Montesano. Il grande successo arriva però più tardi, nel 2016, anno della sua prima apparizione a Sanremo per accompagnare l’orchestra durante le esibizioni di Dolcenera e Clementino.

Cosa fa oggi Enzo Campagnoli

Da allora, è tornato più volte sul palco dell’Ariston, anche nel 2022. In questa occasione ha diretto l’orchestra per Michele Bravi, con cui aveva già collaborato nel 2017, oltre che per il rapper Dargen D’Amico. E proprio al fianco di Dargen è stato anche nell’edizione 2024 del Festival di Sanremo.

Nell’edizione 2025 non ha invece lasciato, né raddoppiato. Si è addirittura ‘fatto in tre’, dirigendo l’orchestra per tre artisti tra loro molto differenti come Giorgia, Tony Effe e Rocco Hunt.

La vita privata di Enzo Campagnoli: moglie e figli

Sulla vita privata del Maestro Enzo conosciamo pochi dettagli. Sappiamo che è sposato e che ha due figli, ma per il resto è un personaggio che, come molti altri musicisti, preferisce mantenere una certa riservatezza.

Sai che…

– Dove vive Enzo Campagnoli, si domandano tanti fan. Ha uno studio ad Afragola, nella provincia di Napoli, città in cui è cresciuto e a cui è rimasto legato, ma passa molto tempo anche a Pescara.

– Ha lavorato con musicisti del calibro di Riccardo Cocciante, Liza Minnelli, Amii Stewart, Ron e Ivana Spagna.

– Nel 2016 è stato nominato Direttore d’orchestra dell’anno.

– Enzo Campagnoli era il musicista con cui Elettra Lamborghini aveva ballato durante la serata finale di Sanremo 2020. Il direttore d’orchestra in quell’edizione era infatti abbinato proprio al brano dell’ereditiera più esuberante del mondo.

– Nel 2021 a Sanremo ha avuto modo di dirigere l’orchestra per la grande Orietta Berti.

– Dal 2013 al 2016 è stato anche insegnante, arrangiatore e direttore d’orchestra nel talent Amici di Maria De Filippi.

– Su Instagram Enzo Campagnoli ha un account da migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.