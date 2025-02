Carmelo Patti: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul direttore d’orchestra di Sanremo 2022.

Durante il Festival di Sanremo anche i direttori d’orchestra diventano delle star. Se Beppe Vessicchio è una conoscenza di lunga data per gran parte del pubblico italiano, altri musicisti, come Enrico Melozzi, hanno saputo farsi apprezzare in questi anni. L’ultima vera superstar sul podio dell’Ariston sembrerebbe però essere Carmelo Patti, il direttore d’orchestra che ha accompagnato a Sanremo 2022 i vincitori Mahmood e Blanco. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Carmelo Patti: biografia e carriera

Classe 1985, Carmelo Emanuele Patti è nato a Milano il 3 ottobre sotto il segno della Bilancia. Appassionato di musica fin da bambino, inizia subito gli studi in violino, pianoforte e viola, approfondendo il suo percorso al Conservatorio Giuseppe Verdi.

Nel 2005 si diploma in Composizione e Musica Elettronica e perfeziona la sua formazione approfondendo il violino Jazz in Francia, ottenendo presto anche il diploma accademico di secondo livello.

Terminato il percorso formativo, sceglie di lasciare momentaneamente l’Italia per trasferirsi in Olanda e continuare gli studi in un ambiente diverso, forse per certi versi anche più stimolante. Un passo importante per la sua carriera, che si concretizza subito con molte composizioni e collaborazioni di prestigio.

Dal 2019 diventa quindi uno dei direttori d’orchestra legati al Festival di Sanremo. Negli anni collabora con artisti come La Rappresentante di Lista ed Elodie, e nel 2022 accompagna Mahmood e Blanco al loro trionfo.

Fedelissimo di Mahmood, con cui stringe nel corso degli anni uno splendido legame, accetta di accompagnarlo sul palco dell’Ariston anche nel 2024 per le sue esibizioni sulle note di Tuta gold.

Cosa fa oggi Carmelo Patti

Sempre grande protagonista del mondo della musica, nel 2025 è tornato sul palco dell’Ariston, stavolta per dirigere l’orchestra durante le esibizioni di due straordinarie cantautrici: Francesca Michielin e Joan Thiele.

La vita privata di Carmelo Patti: moglie e figli

Sulla sua vita privata non conosciamo molti dettagli. Non sappiamo se sia fidanzato, anche perché sul suo profilo Instagram preferisce pubblicare solo foto relative alla sua vita professionale.

Sai che…

– Dove vive Carmelo Patti? Dovrebbe essere rimasto nella sua città, Milano.

– Ha realizzato diverse colonne sonore per serie tv molto importanti anche per Netflix.

– Nel 2013 ha conosciuto Dario Faini, in arte Dardust, con cui ha più volte collaborato in qualità di violinista, arrangiatore e orchestratore.

– Tra gli artisti con cui ha lavorato durante tutta la sua carriera si ricordano, oltre a Mahmood, anche Marco Mengoni, Elodie, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, i Pinguini Tattici Nucleari, Diodato, Madame, Tommaso Paradiso e molti altri ancora.

– Collabora anche a musiche per spot pubblicitari.

– Ama il trekking.

– Su Instagram ha un account da migliaia di follower.

