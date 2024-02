Chi è Marisa Laurito, attrice e cantante con un passato a Sanremo

Marisa Laurito: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cabarettista, attrice e cantante napoletana che ha partecipato a Sanremo negli anni Ottanta.

Cabarettista, attrice, conduttrice televisiva… ma anche cantante con un passato a Sanremo. Marisa Laurito è un’artista poliedrica, capace di far ridere ed emozionare senza mai eccedere in volgarità e mettendo sempre in risalto una simpatia innata e spontanea. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Marisa Laurito: la biografia

Marisa Laurito è nata a Napoli il 19 aprile 1951 sotto il segno dell’Ariete. Dotata di un talento naturale, sogna di fare l’attrice fin da bambina e in pochi anni riesce a entrare nella compagnia teatrale di Eduardo De Filippo, debuttando nel 1969 in Le bugie con le gambe lunghe. Dopo queste prime importantissime esperienze, prosegue la sua carriera teatrale a Napoli, approdando ben presto anche in Rai.

Marisa Laurito

Nel corso della sua carriera ha recitato in molti film con attori noti come Bud Spencer, Terence Hill, Richard Harrison, Mario Trevi e altri ancora. Negli anni Ottanta la sua carriera aumenta di popolarità grazie ai lavori in televisione, come spalla ad esempio di Renzo Arbore in Quelli della notte del 1985.

Ha condotto anche una stagione di Domenica In, cantando tra l’altro la sigla Ma le donne. Proprio come cantante ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1989 con il brano pop-demenziale Il babà è una cosa seria:

Negli anni prosegue la sua carriera come conduttrice televisiva, ottenendo risultati altalenanti. Dagli anni Duemila si dedica invece prevalentemente al suo primo amore, il teatro.

Cosa fa oggi Marisa Laurito?

Continua a essere uno dei volti noti della nostra televisione, amatissima dal grande pubblico. Nel triennio 2020-2022 è stata direttrice artistica del Teatro Trianon di Napoli, e contemporaneamente ha partecipato al film I fratelli De Filippo di Sergio Rubini e alla fiction Mina Settembre su Rai 1. Nel 2023 l’abbiamo vista invece protagonista di una puntata del docu-reality Quelle brave ragazze.

La vita privata di Marisa Laurito: marito e figli

Marisa ha avuto molte storie importanti, ma sono stati due gli uomini che le hanno davvero rubato il cuore. Il primo è stato l’ex calciatore Franco Cordova. I due si sono sposati nel 2001, dopo appena sette mesi di frequentazione, ma dopo un anno si sono separati a causa di visioni inconciliabili della vita coniugale.

In un’intervista al Corriere, Marisa commentò così il matrimonio: “È stato il mio unico marito per soli tre mesi. Durante il fidanzamento era andato tutto liscio e non aveva manifestato i suoi intenti maritali. È cambiato di botto subito dopo le nozze: mi voleva donna di casa, pensava che avrei smesso di fare l’attrice“.

Dopo pochi mesi è però entrato un altro uomo nella sua vita, l’imprenditore ligure Pietro Perdini (e non Pedrini, come in molti credono). I due si sono conosciuti nel 2002 grazie a Renzo Arbore e da allora non si sono più lasciati.

Sai che…

– Nel 1989 ha vinto il Telegatto come personaggio televisivo femminile dell’anno.

– Qual è la malattia di Marisa Laurito? L’attrice non sembra in realtà soffrire di malanni particolari, anche se in molti se lo chiedono sul web.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Marisa era una grande amica del compianto Gigi Proietti.

– Dove vive Marisa Laurito? A Roma, la sua città d’adozione.

– Nel 2021 ha pubblicato un libro, Vita di Marisa Laurito: fame, fughe e teatro.

– Su Instagram Marisa Laurito ha un account da migliaia di follower. Nella sua bio si descrive non solo come attrice e cantante, ma anche come artista di arti visive e grande cuoca.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Maurisa Laurito, ecco una breve playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM