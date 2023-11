GrenBaud: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante e streamer, star di Twitch, pronto a debuttare nel mondo della musica.

Cosa c’entra GrenBaud con Sanremo? Se lo sono chiesti in molti, specialmente tra chi segue questo giovane artista già famosissimo su alcune piattaforme social. Ebbene, potrebbe essere uno dei futuri protagonisti del Festival.

Già protagonista a Sanremo Giovani 2022, la kermesse che mette a disposizione tre posti tra i Big dell’edizione dell’evento nel 2023, è arrivato in finale anche nell’edizione successiva. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è GrenBaud: biografia e carriera

Simone Buratti, questo il vero nome di GrenBaud, è nato a Milano il 9 aprile 2001 sotto il segno dell’Ariete. Musicista in rampa di lancio, già da qualche anno è uno degli streamer più famosi e apprezzati in assoluto. La sua carriera è iniziata nel 2014 su YouTube, prima di trasferirsi su TikTok e aumentare di molto la sua popolarità. A consacrarlo a vera star è stata però un’altra piattaforma: Twitch.

Cantante microfono

Creator fantasioso e con una grandissima passione per la musica, ha debuttato ufficialmente nel 2019 con il singolo Prima o poi, seguito dal brano Panche. La sua più grande occasione è arrivata però nel 2022, quando ha lanciato il singolo estivo Ballare e si è presentato alle selezioni per Sanremo Giovani con il brano Estraneo ed è riuscito ad arrivare fino alla fase delle audizioni.

Non certo abituato ad arrendersi, si è presentato nuovamente a Sanremo Giovani nel 2023, stavolta con il brano Mama. E in questo caso è riuscito ad arrivare fino alla finale. Il 19 dicembre potrà quindi giocarsi la chance di entrare nel cast del prossimo Festival di Sanremo 2024.

La vita privata di GrenBaud: chi è la fidanzata?

Al momento sembra che GrenBaud sia single. Tuttavia, non ha nascosto di avere un tipo di ragazza ideale: bionda, carnagione chiara, timida ed educata. In passato è stato accostato anche a Kokeshi, ex fidanzata di Rovazzi.

Sai che…

– Perché è stato bannato Grenbaud? Sembra che per qualche giorno sia stato bannato da Twitch a causa di una pistola mostrata durante una sua diretta.

– Quanto guadagna Grenbaud al mese? Secondo un leak diffuso sul web nel 2022, nella sua carriera avrebbe guagnato già più di 100mila dollari.

– Perché si fa chiamare GrenBaud? Stando a quanto riferito dallo stesso artista in un’intervista, si trattava di uno dei tanti soprannomi che da bambino gli dava il padre.

– La sua arma segreta su Twitch è l’utilizzo del cringe humor.

– Nelle live è spesso accompagnato da Natalia Maini.

– Ha scritto un libro, Glitch Revolution.

– Ama gli animali e ha uno splendido gatto.

– Com’è diventato famoso GrenBaud? Attraverso dei video su YouTube in cui spiegava come difendersi dal bullismo.

– Uno dei suoi più grandi amici è Jody Cecchetto, speaker radiofonico e figlio di Claudio Cecchetto.

– Su Instagram GrenBaud ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo da vera superstar.

