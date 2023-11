Enzo Iacchetti: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul conduttore televisivo, comico e cabarettista.

Volto storico del tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la notizia, Enzo Iacchetti è da anni uno dei comici e conduttori televisivi più amati in Italia. Il pubblico lo ha apprezzato per tanti anni in televisione, anche in alcuni film. Non tutti sanno, però, che il signor Enzino ha avuto anche una carriera piuttosto corposa da cantante. Scopriamo insieme alcune curiosità su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Enzo Iacchetti: biografia e carriera

Vincenzo Iacchetti, questo il vero nome del noto personaggio televisivo, è nato a Castelleone, in provincia di Cremona, il 31 agosto 1952 sotto il segno della Vergine. Cresciuto a Luino (Varese), inizia la sua carriera lavorando in un’agenzia di viaggi. Quel posto di lavoro così scontato non fa per lui, e così nel 1978 avvia la sua carriera nel mondo della radio, partendo da Radio Tresa, una piccola radio libera in cui si occupa di tutto, dal radiogiornale all’intrattenimento.

Enzo Iacchetti

La prima svolta della sua carriera arriva nel 1979, quando sceglie di fare il comico di professione ed entra nel giro dello storico Derby Club di Milano. In questi anni ha l’opportunità di lavorare al fianco di altri futuri protagonisti della tv italiana, come Francesco Salvi, Giorgio Faletti e Giobbe Covatta, e per la prima volta approda in televisione sia sulla Rai che su Mediaset e Telemontecarlo.

L’approdo a Striscia arriva nel 1994, quando la sua carriera da showman è ormai ben avviata. Fin da subito viene messo in coppia con Ezio Greggio, e il feeling tra i due li porterà a creare un sodalizio artistico che dura fino a oggi.

Enzo Iacchetti

Per quanto riguarda la carriera nel mondo della musica, dopo aver fatto il suo esordio negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta con una serie di lavori comici che non riescono a raggiungere un successo straordinario, fa il suo secondo debutto nel 2009 con il disco Chiedo scusa al signor Gaber. Si tratta di un album di cover di brani storici del cantautore milanese, una delle sue grandi fonti d’ispirazione. Di seguito la sua versione di Torpedo blu:

Cosa fa oggi Enzo Iacchetti?

Dopo aver interpretato la canzone ufficiale del Carnevale di Viareggio nel 2020, intitolata La famiglia digitale, Iacchetti ha comunque proseguito il suo percorso nel mondo della musica, senza fare altri exploit.

Enzo Iacchetti: la discografia in studio

1983 – Quando c’è la salute

1991 – Canzoni bonsai

1995 – Il colore del miele

1996 – La vera storia di Babbo Natale

2009 – Chiedo scusa al signor Gaber

2011 – Acqua di Natale

2018 – Libera nos domine

La vita privata di Enzo Iacchetti: moglie e figli

Sai che…

– Ha provato più volte a partecipare al Festival di Sanremo, in gara, ma fino a questo momento non è mai riuscito a raggiungere il suo obiettivo. Anzi, in anni recenti è anche entrato in polemica per questo motivo con diversi direttori artistici e conduttori, tra cui Gianni Morandi e Claudio Baglioni.

– Da ragazzo ha fatto gavetta come intrattenitore durante cerimonie, matrimoni e battesimi nelle pizzerie e nei ristoranti lombardi.

– Come attore Enzino ha recitato in diversi film e serie tv, tra cui anche Il mammo.

– Qual è la malattia di Enzo Iacchetti? Non soffre di una particolare patologia, ma in passato ha avuto a che fare con la depressione.

– Dove vive Enzo Iacchetti? In una splendida casa a Milano.

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni di Enzo Iacchetti.

– Su Instagram Enzo Iacchetti ha un account ufficiale da diverse decine di migliaia di follower. Su TikTok non ha invece per il momento un profilo attivo.

