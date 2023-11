Gerry Scotti: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul noto presentatore, con un passato da dj.

Da anni ormai è uno dei volti più noti della televisione italiana, un simbolo vivente di Mediaset, il conduttore più amato del preserale dell’ammiraglia del Biscione. Stiamo parlando di Gerry Scotti, una garanzia di successo.

Se la televisione per lui ormai non ha segreti, in molti ricorderanno che in passato ha più volte ha avuto a che fare con il mondo della musica. Nasce infatti, prima ancora che come conduttore, come speaker radiofonico e deejay. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Gerry Scotti: biografia e carriera

Virginio Scotti, questo il vero nome di Gerry, è nato a Camporinaldo, frazione del comune di Miradolo Terme, in provincia di Pavia, il 7 agosto 1956 sotto il segno del Leone. Trasferitosi a Milano con la famiglia in giovane età, frequenta il liceo classico.

Conseguito il diploma, sceglie di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza, dopo aver a lungo combattuto con se stesso (era tentato anche da architettura). A pochi esami dalla laurea decide però di mollare tutto e di dedicarsi alla carriera radiofonica, dando un grosso dispiacere ai suoi genitori.

Gerry Scotti

Comincia così la sua carriera in una piccola radio milanese, Radio Hinterland Milano2, come speaker. Negli anni Settanta passa a Radio Milano International (la futura R 101), ottenendo i primi successi con format di vario genere. Approda nel 1982 a Radio Deejay, voluto fortemente dal talent scout Claudio Cecchetto.

Diventato uno dei disc jockey di punta della nota radio, Gerry arriva così per la prima volta non solo al grande pubblico, ma anche alla televisione, grazie al progetto DeeJay Television che ottiene un grandissimo successo. Nel 1988 viene tentato da un’avventura in un’altra radio importante, RDS. Rimane però nell’emittente romana solo sei mesi prima di dedicarsi ad altri progetti.

Il suo percorso radiofonico, interrotto dall’inizio di una sfavillante carriera televisiva, riprende solo nel 2006, quando torna alle origini collaborando con R 101 (l’ex Radio Milano International). Diventato membro emittente del CdA dell’emittente, sceglie nel 2012 di rassegnare le dimissioni per un eccesso di impegni.

Musica e tv: i varietà

L’avventura televisiva di Gerry comincia con la conduzione di importanti programmi musicali. Il suo esordio avviene, su Italia 1, come presentatore di DeeJay Television, il primo programma televisivo italiano a trasmettere video musicali, prima dell’arrivo anche da noi di Mtv.

Per diversi anni, a cavallo degli Ottanta e dei Novanta, presenta tra le altre cose anche il Festivalbar. La sua specialità diventeranno però, a partire dagli anni Novanta, i programmi puramente di varietà e intrattenimento (come La sai l’ultima?) e soprattutto i quiz del preserale. Il suo nome resterà infatti per sempre legato a show come Passaparola, Chi vuol essere miliardario (poi milionario), The Money Drop e Caduta libera.

Spesso lo abbiamo però trovato anche dietro al bancone di Striscia la notizia, conduttore di Paperissima e anche giudice in talent show come Italia’s Got Talent e Tu si que vales. Inoltre, ha presentato anche il programma Io canto, dedicato ai talenti più giovani.

La discografia di Gerry Scotti

Non va sottovalutato, comunque il percorso prettamente musicale di Gerry, che ha inciso alcuni album di successo e che ha dimostrato nel corso degli anni di avere gusti piuttosto definiti (i suoi artisti preferiti sono David Bowie e l’amico Zucchero Fornaciari, con cui ha anche duettato sul palco di San Siro nel 2008).

Il suo primo 45 giri, Smile esce nel 1987, prodotto da Claudio Cecchetto. Un brano in grado di arrivare fino al primo posto della hit parade, con proventi destinati al Telefono azzurro. Successivamente ha pubblicato il brano Aiè (oi iuai), Abbattiamoci le mani, Siamo rovinati!, Luna Party (con Cristina D’Avena), Siamo tutti equilibristi (sempre con D’Avena) e, più recentemente, La mia pepè, nel 2021.

La vita privata di Gerry Scotti: moglie e figli

Gerry Scotti è stato a lungo sposato, dal 1991 al 2009, con Patrizia Grosso, madre del suo unico figlio, Edoardo, nato nel 1992. Oggi è nonno di due nipoti.

Dopo la fine del rapporto con la prima moglie, ha iniziato nel 2011 una nuova relazione, con l’architetto Gabriella Perino.

Sai che…

– Gerry Scotti è stato anche un politico, candidato alle elezioni alla Camera dei deputati, tra le fila del Partito socialista italiano, nel 1987. Rimase in parlamento per cinque anni, fino al 1992, ma da allora decise di non impegnarsi più in politica, scottato da un’esperienza che ha sempre considerato negativa.

– Sulla copertina del suo primo 45 giri, Smile, era presente anche un bambino: si trattava di Conor Clapton, il figlio di Eric e Lory Del Santo, scomparso nel 1991.

– Il soprannome Gerry gli è stato dato durante l’infanzia da alcuni compagni di scuola che volevano prenderlo in giro.

– Inizialmente in radio si faceva chiamare Gary.

– Gerry è notoriamente un grande tifoso del Milan.

– Non ha fratelli, il padre Mario era un operaio e la madre una casalinga.

– Nel 1986 ha partecipato al Festivalbar come cantante.

– Numeri da record per lo ‘zio Gerry’: vanta oltre 8200 puntate di programmi in day-time sulle reti Mediaset (dato al 2022).

– Che liceo ha frequentato Gerry Scotti? Il classico.

– Cosa fa il figlio di Gerry Scotti? È un regista e sogna di lavorare a Hollywood.

– Gerry non è malato di cancro ma da anni si impegna per aiutare la ricerca contro questa malattia.

– Gerry Scotti ha sofferto in passato per il Covid. Come sta? Dopo essere guarito si è ripreso perfettamente.

– Come altri personaggi della televisione, anche Gerry è protagonista di molti meme.

– A quanto ammonta il patrimonio di Gerry Scotti? Non lo sappiamo, e non conosciamo i suoi guadagni precisi, ma sicuramente avrà messo da parte tra le sue varie attività diversi milioni di euro.

– Su Instagram Gerry Scotti ha un account ufficiale da diversi milioni di follower. Anche su TikTok è una vera star, tra i pochi della sua generazione ad aver compreso appieno il meccanismo di questo social particolare.

