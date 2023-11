Samuspina: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore che ha scelto di lasciare Amici 2023 dopo poche settimane.

Samuspina potrebbe essere stato la grande meteora di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantautore milanese è entrato nella scuola nel mese di ottobre, ha superato in un importante testa a testa un altro degli alunni e ha poi scelto, dopo meno di un mese, di abbandonare il programma.

Una decisione che ha innescato una grande polemica e ha fatto discutere. Ma cosa lo ha portato ad abbandonare il talent? Scopriamo insieme questa e altre curiosità su questo artista di sicuro avvenire.

Chi è Samuspina: biografia e carriera

Samuele Spina, questo il vero nome di Samuspina, è un cantante classe 2000 proveniente da Milano. Cresciuto con una grande passione per il mondo delle sette note, prima ancora di entrare ad Amici è riuscito a mettere nel proprio curriculum diverse esperienze importanti.

Microfono

Debutta nella primavera del 2023 con il brano Come si fa, un singolo seguito anche da altri brani di discreto successo come Cercavo te e Se ti va. Anche per questo motivo, secondo alcuni fan di Amici il suo ingresso nella scuola sarebbe stato scorretto, dal momento che non può essere considerato a tutti gli effetti un emergente, e questo ha fatto nascere polemiche anche aspre.

Samuspina ad Amici

Anche se, va detto, non è stata la prima volta, e non sarà l’ultima, che un artista già piuttosto famoso partecipa al talent di Maria De Filippi, come dimostrato di recente dai casi di Gaia Gozzi e Angelina Mango.

Invitato da Anna Pettinelli in una delle puntate di ottobre a sfidare SpaceHippiez, Samuspina ad Amici ha presentato il singolo inedito Vorrei, mentre il ‘rivale’ si è difeso con la sua SoloSolo. giudice della contesa è stato Filippi Gimigliano di Warner Music Italia, che ha apprezzato maggioremente l’originalità di Samuele: “Ho sentito della personalità e della riconoscibilità“.

Dopo nemmeno un mese, però, arriva la notizia che nessuno si aspettava: Samuspina lascia Amici, abbandona la scuola di punto in bianco, dopo la puntata pomeridiana andata in onda il 5 novembre. A spingerlo verso questa direzione l’ultimo posto ottenuto nella classifica del pomeridiano, un risultato che lo ha abbattuto nel morale: “Non ho la testa, l’ho persa. Non ho mai provato così tanta vergogna in vita mia“.

Prima di lasciare il talent, Samu si è comunque confrontato con Pettinelli e con la vocal coach Lalla Francia, ammettendo tutto il suo disagio: “Quando sono entrato avevo le idee chiare sul fatto di voler far capire alle persone chi sono, ma ci sono dei momenti in cui non mi sento me stesso e non mi sento nel contesto giusto“. Parole che hanno trovato la comprensione di Maria De Filippi, che ha capito la sua situazione e ovviamente ha accettato la sua scelta.

Nello stesso tempo, la presentatrice del programma ha voluto fare in modo che non passasse il messaggio che Samu abbia deciso di abbandonare lo show perché desideroso di evitare lo studio. Nonostante la sua generazione sia abituata a pubblicare subito, anche senza aver preso lezioni di canto, il giovane cantautore ha messo tutto se stesso per apprendere in queste settimane nella scuola, ma con il poco tempo a disposizione ha capito che non avrebbe potuto davvero migliorare.

La vita privata: chi è la fidanzata?

Non conosciamo molti dettagli sulla vita privata di Samuspina e non sappiamo se abbia o meno una fidanzata.

Sai che…

– Ha aperto alcuni concerti di Tananai nel 2023.

– Da Apple Music è stato scelto per un’iniziativa volta a valorizzare gli artisti emergenti.

– Non solo cantante. Samuspina è anche un deejay e si esibisce spesso utilizzando il nome d’arte di Danny Trexin.

– Non ha mai studiato canto.

– Su Instagram Samuspina ha un account ufficiale da diverse migliaia di follwer. Anche su TikTok il suo profilo è molto seguito.

