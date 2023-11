David Guetta: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul dj francese, uno artista da milioni di dischi in tutto il mondo.

Come David Guetta, nessuno mai. O quasi. Nella storia della musica elettronica il nome del deejay francese è ormai entrato di diritto. Tra gli artisti EDM è uno di quelli che è riuscito a ottenere il maggior successo a livello commerciale, diventando di fatto anche un’icona pop.

Con oltre 18 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, vanta numeri quasi inarrivabili, che gli hanno permesso di diventare un punto di riferimento anche come producer. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è David Guetta: biografia e carriera

Pierre David Guetta è nato a Parigi il 7 novembre 1967 sotto il segno dello Scorpione. Figlio di un uomo ebreo di origini marocchine e di una donna belga, David ha fatto il suo esordio come dj a 17 anni nel Club Broad di Parigi.

David Guetta

Dopo gli inizi nella musica commerciale passa nel 1987 alla house, scoprendosi fin da subito dotato di un ottimo talento. Durante gli anni Novanta rafforza il proprio curriculum con esperienze anche in ambito hip hop e pubblica i suoi primi singoli, ottenendo un discreto successo.

Per arrivare il suo primo grande exploit internazionale bisogna arrivare al 2001, quando lancia Just a Little More Love con il cantante americano Chris Willis. L’anno dopo pubblica l’omonimo primo album, vendendo immediatamente oltre 300mila copie.

Sono i primi passi di una carriera che sta per esplodere. L’occasione giusta arriva nel 2007, quando dà vita al suo terzo album Pop Life, trainato da un singolo straordinario, Love Is Gone, capace di arrivare al primo posto della Billboard Hot 100:

Ormai riconosciuto a livello internazionale come uno dei deejay di maggior talento, si consacra definitivamente nel 2009 con l’album One Love. Al suo interno è presente il singolo When Love Takes Over, in collaborazione con Kelly Rowland. Si tratta probabilmente del singolo dance di maggior successo del periodo, con oltre 5,5 milioni di copie vendute nel mondo:

Grazie anche a questo straordinario successo, collabora nel 2009 con i Black Eyed Peas, producendo uno dei maggiori successi della loro carriera, I Gotta Feeling.

Da questo momento in poi il suo nome si associa a quasi tutte le produzioni in ambito di house commerciale e dance pop, con altre collaborazioni di grandissimo prestigio, culminate in un nuovo singolo capace di conquistare le classifiche di tutto il mondo: Titanium, con la talentuosa Sia.

Nel 2016 ha composto il tema principale degli Europei di calcio, This One’s for You, altra grande consacrazione per la sua carriera. Lavora quindi con un altro grande talento, Bruno Mars, producendo il singolo Versace on the Floor.

David Guetta oggi: cosa fa il dj

In questi anni Guetta continua a essere un nome fondamentale per la musica internazionale. Nel 2020 ha lanciato un nuovo singolo in collaborazione con l’amica Sia, Let’s Love:

Nel 2020, e in particolare il 7 novembre, giorno del suo 53esimo compleanno, ha vinto per la seconda volta il premio per il miglior dj al mondo a distanza di nove anni dalla prima volta. Un successo confermato, per il secondo anno consecutivo, nel 2021.

Il 17 giugno 2022 si è riportato in vetta alle classifiche di tutto il mondo con il brano Don’t You Worry, altro singolo in collaborazione con i Black Eyed Peas e Shakira. Sempre nello stesso anno ha lavorato anche con Bebe Rexha.

David Guetta: la discografia in studio

2002 – Just a Little More Love

2004 – Guetta Blaster

2007 – Pop Life

2009 – One Love

2011 – Nothing but the Beat

2014 – Listen

2018 – 7

La vita privata di David Guetta: moglie e figli

David si è sposato nel 1992 con Cathy Lobé, manager di un night club. Insieme hanno avuto due figli: Tim Elvis Eric, nato il 9 febbraio 2004, e Angie, nata il 23 settembre 2007. Dopo ventidue anni di matrimonio i due hanno divorziato nel 2014.

Stando a quanto dichiarato da Cathy a scegliere la separazione sarebbe stato lo stesso David, desideroso di cambiare vita. Negli ultimi anni David ha ritrovato comunque l’amore: si è fidanzato con la modella e attrice Jessica Ledon.

Sai che…

– Nel corso della sua carriera ha collaborato con praticamente tutti i più grandi artisti della storia del pop: dai Black Eyed Peas a Nicki Minaj, da Ledy Gaga a Rihanna, da Kylie Minogue a Justin Bieber e Madonna, passando per Christina Aguilera e Sia.

– Ha una sorella, Nathalie Guetta, attrice e interprete del personaggio di Natalina nella serie televisiva Don Matteo.

– Ha anche un fratello per parte paterna, famoso in un altro campo: è giornalista esperto di geopolitica, Bernard Guetta.

– Non si conosce il patrimonio di David Guetta, ma nel 2015 era stato stimato da Forbes un guadagno annuale di 37 milioni di dollari.

– Su Instagram David Guetta ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok David ha un profilo ufficiale seguito da moltissimi fan.

