Francesca De André: chi è, vita privata e curiosità sulla figlia di Cristiano De André, già protagonista all’Isola dei Famosi.

A sorpresa, tra i protagonisti dell’edizione 2019 del Grande Fratello, ci furono anche due personaggi che, in maniera indiretta, avevano a che fare con il mondo della musica: Francesca De André e la sorella Fabrizia. Andiamo a scoprire insieme qualcosa in più sulla più giovane delle due De André junior che si riuscirono a mettersi in mostra nella casa più spiata dagli italiani. Ecco la sua biografia e qualche curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Francesca De André: biografia e carriera

Francesca De André è nata il 25 gennaio 1990 a Genova sotto il segno dell’Aquario. Figlia di Cristiano De André e di Carmen De Cespedes, è cresciuta con grandi difficoltà durante l’infanzia, con un periodo trascorso anche nella Casa di Nazareth, un orfanotrofio. Dopo essersi diplomata al liceo linguistico e aver frequentato per tanti anni una scuola di danza, ha partecipato nel 2011 al reality show l’Isola dei Famosi. Un’esperienza non particolarmente fortunata per lei.

Francesca De André

Alla ricerca costante di una carriera da showgirl, forse ostacolata anche da un cognome ingombrante, continua nel 2019 a mettersi in mostra con la partecipazione al Grande Fratello insieme alla sorella Fabrizia. E prende parte al Grande Fratello proprio per cercare di sfondare sotto questa veste, riuscendoci in parte.

Cosa fa oggi Francesca De André?

Continua la sua carriera tra alti e bassi, e di tanto in tanto torna in televisione, ma soprattutto per parlare delle vicissitudini relative alla sua vita privata.

La vita privata di Francesca De André: fidanzato e figli

Sulla vita privata di Francesca conosciamo diversi dettagli. Al momento non ha una storia fissa, ma è stata fidanzata per un certo periodo con l’ex tronista Daniele Interrante. Successivamente ha avuto una storia con Giorgio Tambellini, con la relazione si è svolta tra alti e bassi.

Sai che…

– La nipote e figlia d’arte ha provato una carriera nel mondo della musica elettronica con il brano Yes Sir, I Can Boogie del 2014 con il nome DE.A.

– Ha un rapporto pessimo con il padre Cristiano, del quale non perde occasione per denunciare le mancanze e la violenza. Lo stesso De André non ha voluto perdonarle nulla, e l’ha denunciata per diffamazione.

– Dove vive Francesca De André? Non sappiamo dove abiti esattamente.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ha un chihuahua.

– Francesca ha subito violenza da parte di un suo ex compagno, come riferito dalla stessa showgirl in un’intervista a Chi: “Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi. (…) Annullavo me stessa mentre ero sottoposta a ogni tipo di umiliazione, che avveniva sempre in due fasi: la prima a parole, la seconda fisica. Ma io lo amavo”. A causa di questa violenza è però finita alla fine in ospedale in codice rosso, e da lì ha scelto di denunciare l’ex Giorgio, condannato poi a tre anni.

-Su Instagram Francesca De André ha un account da centinaia di migliaia di follower. Ha un account molto seguito anche su TikTok.

