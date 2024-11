Chi è Bosnia, il cantante di Vengo dal Sud a Sanremo Giovani

Bosnia: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante protagonista tra i finalisti di Sanremo Giovani.

La vetrina di Sanremo Giovani permette ogni anno a tanti giovani artisti di mettersi in mostra per cercare di emergere, in un’industria musicale sempre più competitiva. Nel 2024 ha tentato di sfruttarla anche Bosnia, un cantante e producer campano in grado di stupire tutti e di conquistare la critica con il brano Vengo dal Sud. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Bosnia: biografia e carriera

Filippo Bosnia è un cantante classe 1998 di origini napoletane. Appassionato di musica fin da bambino, a soli otto anni comincia a comporre i suoi primi versi, ispirato da un movimento hip hop che proprio in quegli anni comincia a prendere possesso del mainstream della musica italiana.

Nonostante la giovane età, da quel momento la passione per la scrittura cresce in lui, giorno dopo giorno, permettendogli di affinare la sua tecnica di scrittura e di arrivare alla pubblicazione di diverse canzoni in autonomia, sperimentando e andando oltre i confini dei generi musicali.

In questi anni affianca alla passione per il canto e la scrittura anche quella per la musica elettronica, in una ricerca sempre più spasmodica di un sound pop personale e rappresentativo. Ricerca che gli permette di attirare le attenzioni delle case discografiche. Pubblica così vari singoli, tra cui Nisciun, brano che affronta il tema della solitudine e dell’isolamento, visti non come una sconfitta ma come uno strumento per cercare di crescere.

Forte di questi primi successi, arriva nel 2024 alla grande occasione della sua vita e viene selezionato tra i ventiquattro finalisti di Sanremo Giovani con il brano Vengo dal Sud. Una grande chance per conquistare uno dei quattro posti a disposizione per il Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte.

La vita privata di Bosnia: chi è la fidanzata

Non abbiamo alcuna informazione al momento sulla sua vita sentimentale. Non sappiamo se sia fidanzato o sia single, ma dai social traspare la sua grande concentrazione per la sua carriera.

Sai che…

– Nelle sue canzoni si fondono il rap napoletano ed elementi EDM e alternative R&B.

– Non sappiamo dove abiti.

– Su Instagram Bosnia ha un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Bosnia, ecco una playlist presente su Spotify: