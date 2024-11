Chi è Arianna Rozzo, cantante di J’adore a Sanremo Giovani

Arianna Rozzo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante protagonista di Sanremo Giovani.

Tra vecchie conoscenze di talent come Amici di Maria De Filippi e X Factor, e qualche giovane artista salito alla ribalta grazie ai social, tra i protagonisti di Sanremo Giovani ha provato a farsi strada nel 2024 anche una cantautrice con un percorso differente rispetto a molti dei suoi rivali. Si tratta di Arianna Rozzo, artista versatile e con molto ancora da raccontare. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Arianna Rozzo: biografia e carriera

Non conosciamo la data di nascita precisa di Arianna Rozzo. Sappiamo che è una ragazza classe 2002 proveniente da Bergamo, anche se con radici meridionali. Appassionata di musica fin da giovanissima, comincia molto presto a sognare di diventare cantante, avvicinandosi in particolare a un pop moderno e coinvolgente, in grado di esaltare le sue doti naturali.

Il primo grande passo nella sua carriera arriva nel 2021, anno in cui dà alle stampe il suo primo singolo inedito, La teoria del caos. Con questo brano raggiunge la finale del Premio Lunezia nella sezione Nuove Proposte.

Grazie a questa prima esperienza di un certo livello arriva a incidere alcuni bravi per una serie televisiva Netflix, Di4ri 2, compreso il singolo Brava, interpretato da una delle protagoniste. Inizia quindi a lavorare sul suo primo EP e nel 2024 torna a far sentire la sua voce con il singolo Kintsugi, incentrato sul valore delle crepe all’interno di una storia.

Si è quindi presentata in gara a Sanremo Giovani con il brano J’adore, arrivando tra i 24 finalisti pronti a contendersi un posto sul palco dell’Ariston.

La vita privata di Arianna Rozzo: chi è il fidanzato

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo alcun dettaglio. Non sappiamo se Arianna sia fidanzata o meno. Anche sui social preferisce concentrarsi infatti sulla sua carriera.

Sai che…

– Ha origini campane, in particolare casertane.

– Non abbiamo informazioni sui suoi guadagni.

– Su Instagram Arianna Rozzo ha un account da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

