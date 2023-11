Jody Cecchetto: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sullo speaker, tiktoker e celebre figlio d’arte.

Jody Cecchetto è un figlio d’arte sui generis. Più che un vero figlio d’arte, si potrebbe definire un ‘fidanzato d’arte’. Se è vero infatti che, oggi, suo padre è probabilmente meno famoso di lui, lo stesso Jody non può definirsi più famoso della sua dolce metà. O meglio, della sua ex dolce metà.

Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di un attore, presentatore, dj, speaker e gamer amato dalla generazione Z.

Chi è Jody Cecchetto: biografia e carriera

Nato il 7 giugno 1994 sotto il segno dei Gemelli, figlio di Claudio Cecchetto, il più grande talent scout della musica italiana tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, e di Maria Paola Danna, Jody è cresciuto fin da subito con l’entertainment nelle vene. Appassionato di musica, si è interessato già da ragazzino alla consolle e al mondo della televisione.

Jody Cecchetto

I suoi primi passi sono stati, però, nel mondo della musica, con il brano Sex Machine, dal successo discreto. Va molto meglio la sua carriera di attore, visto che nel 2015 ha l’opportunità di recitare nella seconda stagione della sitcom Alex & Co, e due anni dopo arriva addirittura a condividere le scene con Miriam Leone nella serie Non uccidere.

La grande svolta della sua vita arriva però con la radio. Prima debutta a Rds Next, poi passa alla tv con il programma Ready Music Play di Sky, uno show basato su una sfida tra tiktoker. Nel frattempo è infatti diventato anche una star dei social, amato su YouTube, su Instagram e anche sulla nota app cinese, grazie a un’arma segreta non da poco: una fidanzata influencer.

Cosa fa oggi Jody Cecchetto?

Approdato anche nel mondo di RTL 102.5, è speaker di Radio Zeta e dell’ammiraglia del gruppo, ed è stato scelto per condurre l’edizione 2022 del Power Hits Estate all’Arena di Verona. Continua inoltre a lavorare anche come streamer e creator sui social.

La vita privata di Jody Cecchetto: chi è la fidanzata

Chi sarà mai la fidanzata di Jody Cecchetto? In molti se lo chiedono sul web, e in tantissimi sapevano anche rispondere, fino a non molto tempo fa. La sua grande ex si chiama infatti Valeria Vedovatti, giovanissima influencer da oltre un milione di follower su Instagram. La loro storia è stata ufficializzata il 6 agosto 2021 e ha mandato in visibilio fin da subito tutti i loro fan, facendoli diventare una delle coppie più amate sui social.

Valeria è tra l’altro famosa per il libro Per rinascere, edito Rizzoli, in cui racconta la sua battaglia contro l’anoressia, un male insidioso che è riuscita a sconfiggere. Dopo due anni d’amore, però, la loro storia è arrivata al capolinea, come raccontato dalla stessa tiktoker su Instagram: “Non stiamo più insieme da un po’. Però siamo in buonissimi rapporti e abbiamo un sacco di stima, l’uno nei confronti dell’altro. Ci siamo e ci saremo, perché è la persona più bella che io conosca“.

Chiuso un capitolo, se n’è aperto un altro nella vita di Jody, che oggi ha trovato l’amore in Chiara Faini, altra famosissima creator, nipote, tra l’altro, dell’ex calciatore Lele Adani.

Sai che…

– Jody Cecchetto non ha alcuna pagina su Wikipedia.

– Chi è Leonardo Cecchetto? Il fratello di Jody, altro talentuoso figlio di Claudio.

– Qual è il suo vero nome? Semplicemente Jody Daniel Cecchetto.

– Si definisce un “nerd emotional lover”.

– Su Instagram Jody Cecchetto ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok con il suo profilo Jody è diventato una vera star.

