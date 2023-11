Thema: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper protagonista nella musica italiana con i Gemelli DiVersi.

E alla fine sono rimasti in due. I Gemelli DiVersi sono ancora attivi nel mondo della musica italiana, anche se con minor successo rispetto agli anni d’oro. Rispetto al passato, però, oggi sono solo in due: Strano e Thema, due reduci di un progetto che, per una decina d’anni, ha portato in vetta alle classifiche tantissime hit diventate oggi dei veri classici del nostro pop.

Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata del noto rapper milanese con un passato da calciatore.

Chi è Thema: biografia e carriera

Emanuele Busnaghi, questo il vero nome di Thema, è nato a Rodano, comune dell’hinterland milanese, il 13 febbraio 1972 sotto il segno dell’Aquario. Appassionato di musica fin da ragazzo, cresce nel collettivo Spaghetti Funk di J-Ax e Space One. Come membro de La Cricca, insieme al dj THG, debutta nel 1996 al fianco degli Articolo 31.

Dall’unione tra i due membri de La Cricca e quelli dei Rima nel cuore, Grido (fratello di J-Ax) e Strano, nasce un nuovo gruppo sul finire degli anni Novanta: i Gemelli DiVersi. Il loro primo singolo vede la luce il 28 agosto 1998, e diventa immediatamente una hit: si tratta di Un attimo ancora, brano che campiona la celebre Dammi solo un minuto dei Pooh e anticipa il loro primo album.

Forti di questo successo, i Gemelli diventano una grande realtà della musica italiana, e si confermano nel 2000 con l’album 4×4, da cui vengono estratti i singoli Musica, Chi sei adesso e Anima gemella:

Senza fermarsi mai, nel 2002 arrivano finalmente a diventare una grande realtà nazionalpopolare grazie all’album Fuego, da cui viene estratto il singolo Mary: un brano che emoziona e commuove anche il pubblico più adulto.

Con risultati del genere, i GdV riescono a scalare le classifiche, e arrivano a vincere anche un Mtv Europe Music Award come Best Italian Act. Due anni dopo si confermano ancora con l’album Reality Show, e nel 2005 si ritagliano uno spazio importante anche al Live 8, il grande concerto per sensibilizzare i leader politici sui problemi del Terzo Mondo.

Da lì in avanti la loro carriera subisce però un’involuzione. Nel 2009 partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo con Vivi per un miracolo, ma gli anni d’oro sembrano a quel punto già alle spalle:

Dopo l’addio di THG e Grido, Thema e Strano si ritrovano davanti a un bivio: separare le loro strade o portare avanti il progetto come duo. Decidono di intraprendere la seconda strada, e nel 2016 pubblicano un nuovo album, Uppercut.

Cosa fa oggi Thema?

Il rapper è ancora uno dei due membri dei Gemelli DiVersi, con cui dal 2022 ha ricominciato a pubblicare singoli, anche se con un successo tutto sommato relativo.

La vita privata di Thema: moglie e figli

Non conosciamo dettagli sulla vita sentimentale del rapper milanese e non sappiamo se sia sposato o meno.

Sai che…

– Thema e gli altri Gemelli sono stati conduttori per due edizioni del programma di Mtv Pimp My Wheels.

– Su Instagram Thema ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower, anche se non molto utilizzato.

