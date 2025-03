Abor & Tynna: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sui due fratelli austriaci che scelti dalla Germania per l’Eurovision.

A portare in alto il vessillo della Germania all’Eurovision Song Contest 2025 ci saranno un fratello e una sorella austriaci. Talenti affermati in zona tedescofona, sono riusciti a conquistare il pubblico di tutta la Germania grazie al loro hip hop molto originale, ottenendo l’investitura con il brano Baller. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono Abor & Tynna: membri e carriera

Il duo musicale Abor & Tynna è copmposto da due fratelli: Attila “Abor” Bornemisza, nato nel 1998, e Tünde “Tynna” Bornemisza, venuta al mondo a Vienna il 22 dicembre 2000 sotto il segno del Capricorno. Figli di un violocellista di origine ungherese, Csaba Bornemisza, membro della Wiener Philharmoniker dal 1993, si avvicinano al mondo delle sette note fin da bambini.

In particolare, la secondogenita impara presto a suonare il flauto traverso, mentre Attila segue le orme paterne e si dedica al violoncello. Già nel 2016 registrano le prime canzoni, debuttando però solo nel 2020 con il brano Anti Ally.

Non riescono immediatamente a trovare il successo nel mondo delle sette note, ma a regalargli una chance importante è la prima edizione del Chefsache ESC 2025, il format inventato in Germania per selezionare il rappresentante teutonico all’Eurovision Song Contest.

Superati i quarti e in semifinale, i fratelli austriaci presentano il singolo inedito Baller, con cui conquistano prima la finale, poi addirittura la vittoria grazie al voto della giuria di esperti e del pubblico.

Sai che…

– Tra le più grandi esperienze della loro carriera c’è anche l’apertura di un concerto di Nina Chuba a Brema.

– Hanno pubblicato un album in studio nel 2025, Bittersüß.

– In un’intervista a C-heads.com, Tynna ha parlato così del loro rapporto: “Solitamente non litighiamo troppo sulla musica, perché abbiamo gusti simili. A volte abbiamo approcci diversi alle situazioni di stress. Questo può portare a piccoli conflitti, ma siamo fratelli, ci conosciamo bene, quindi abbiamo una comprensione più profonda l’uno dell’altro“.

– Sono bilingui: parlano sia il tedesco che l’ungherese.

– A proposito di Ungheria, hanno ancora diversi amici e parenti lì, e molto spesso viaggiano in terra magiara.

– Vivono a Vienna.

– Non abbiamo informazioni sui loro guadagni e il loro patrimonio.

– Su Instagram hanno un account ufficiale. Sono presenti con un account ufficiale anche su TikTok.

