Chi è Filippo Graziani, il cantautore figlio dell’indimenticabile Ivan Graziani

Filippo Graziani: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore e chitarrista figlio di Ivan.

Se la musica di Ivan Graziani non è mai stata dimenticata, parte del merito è sicuramente di Filippo Graziani, un artista che ha saputo raccogliere l’eredità paterna per far conoscere le sue canzoni anche alle nuove generazioni. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Filippo Graziani: biografia e carriera

Filippo Graziani è nato a Rimini il 26 giugno 1981 sotto il segno del Cancro. Secondogenito di Ivan Graziani, cresce nella sua città natale e si appassiona molto presto al mondo della musica, anche grazie all’esempio paterno.

Comincia la sua carriera suonando insieme al fratello Tommy, batterista. I due girano vari club e locali in tutta Italia e arrivano ad aprire i concerti di alcuni degli artisti più importanti della scena cantautorale italiana.

Forma quindi nel 2008 i Carnera, un gruppo stoner rock con cui pubblica un EP, First Round, prima di trasferirsi negli Stati Uniti e continuare lì la sua carriera. L’esperienza a stelle e strisce gli permette di conoscere l’ambiente della musica folk e rock americana, e di tornare in Italia con tante influenze diverse.

Decide quindi di omaggiare il compianto padre dando il via al progetto Viaggi e intemperie, per poi dare alle stampe l’album Filippo canta Ivan Graziani, un lavoro che gli vale una candidatura alla Targa Tenco nella sezione dedicata ai migliori interpreti.

Prova quindi a farsi conoscere dal grande pubblico nel 2014, prendendo parte al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte con il brano Le cose belle. Non riesce però ad accedere alla finale. Ottiene però un grande successo con il seguente album, premiato con la Targa Tenco per la miglior opera prima.

Cosa fa oggi Filippo Graziani

Consacratosi nella scena musicale italiana come un talento versatile e molto apprezzato anche dal grande pubblico, nel 2024 ha curato un nuovo album di inediti del padre, e nel 2025 ha annunciato un tour con tanti ospiti, dedicato sempre alla memoria del grande Ivan.

La discografia in studio

2014 – Le cose belle

2017 – Sala giochi

La vita privata di Filippo Graziani: moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che Filippo è sposato dal 2021 con Catherine Poulain, donna che non appartiene al mondo dello spettacolo ma che è comunque molto famosa grazie al mondo dei social. Il 31 marzo 2023 sono diventati genitori di Ludovico, il loro primo figlio.

Chi è Catherine Poulain, la moglie di Filippo Graziani

Non conosciamo la data di nascita di Catherine, all’anagrafe Caterina, ma sappiamo che è un’influencer, seguita da centinaia di migliaia di follower sui suoi social. Si dedica in particolare alla moda, ma da qualche tempo si è cimentata anche nel ruolo di DJ.

Sai che…

– Con il fratello ha aperto alcuni concerti di Renato Zero, Morgan, Niccolò Fabi, Max Gazzè e dei Negramaro.

– Insieme al suo gruppo, i Carnera, ha aperto addirittura un concerto di Zakk Wylde, storico chitarrista di Ozzy Osbourne.

– Non sappiamo se abiti ancora a Rimini o si sia trasferito altrove.

– Anche sui suoi guadagni e il suo patrimonio non abbiamo informazioni.

– Su Instagram Filippo Graziani ha un account da migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok, ma poco utilizzato.

