Street Clerks: la carriera e tutte le curiosità sul gruppo protagonista a X Factor e come resident band del programma Stasera c’è Cattelan.

Da Firenze con furore, gli Street Clerks sono una band che, grazie alla vetrina di un talent, X Factor, sono riusciti a farsi conoscere e apprezzare in tutta Italia, stringendo un rapporto quasi simbiotico con Alessandro Cattelan. Lo dimostra la scelta dello stesso conduttori di portarli con sé anche all’interno di una delle avventure televisive più importanti della sua carriera, quella del format Stasera c’è Cattelan. Andiamo a scoprire alcune curiosità sul percorso artistico di questa band con ancora molto da dire.

Chi sono gli Street Clerks: la carriera

Formatisi nel 2007, gli Street Clerks sono composti da quattro membri. I nomi dei componenti sono: Valerio Maratino Fanciano, Alexander Woodbury, Francesco Giommi e Cosimo Ravenni. I quattro ragazzi si conoscono fin dagli anni del liceo, condividendo inizialmente varie formazioni non solo rock, ma anche ska e punk. Solo nel 2007 decidono però di unire le forze per dare, inizialmente, vita a un trio semi-acustico, diventando un quartetto quando, due anni dopo, entra nella band anche Francesco Giommi.

Fin dall’inizio la band dimostra di avere le idee chiarissime su cosa fare. Creano in poco tempo un repertorio fatto di canzoni originali e riarrangiamenti in chiave personale di grandi classici degli anni Sessanta e Settanta, da Elvis ai Beatles, fino ad arrivare a band più vicine ai nostri anni, come Radiohead o The Prodigy.

Dopo aver vinto il Rock Contest 2010 di Controradio, e aver ottenuto un discreto successo con un EP, gli Street Clerks cominciano un percorso dal vivo fatto anche di aperture ad artisti di altissimo livello. La grande svolta della loro carriera arriva però qualche anno dopo, quando nel 2013 prendono parte a X Factor Italia, settima edizione del programma, diventando uno dei gruppi nella categoria guidata da Simona Ventura.

Pur non arrivando alla vittoria, riescono grazie al vetrina dello show a farsi apprezzare non solo al pubblico italiano, ma anche allo stesso Alessandro Cattelan, che li sceglie come resident band del suo show E poi c’è Cattelan su Sky. Un’esperienza durata dal 2014 al 2020 e che gli ha permesso di duettare con artisti quali Francesco De Gregori, James Blunt, Robbie Williams e molti altri ancora.

Contemporaneamente pubblicano il primo album, Fuori, nel 2015, seguito tre anni dopo da Com’è andata la rivoluzione?, altro disco apprezzato da pubblico e critica grazie anche al singolo Rivolù:

Cosa fanno oggi gli Street Clerks?

Dal 2021 hanno ripreso a collaborare con Cattelan. Sono prima diventati resident band del suo programma Da grande, per poi produrre la colonna sonora di Alessandro Cattelan – Una semplice domanda e diventare ancora resident band anche di Stasera c’è Cattelan.

Street Clerks: la discografia in studio

2015 – Fuori

2018 – Com’è andata la rivoluzione?

2023 – Everything Is Like It’s Meant To Be

Sai che…

– Hanno aperto alcuni concerti di artisti come Edoardo Bennato, Caparezza, Mannarino, Irene Grandi, Brunori Sas, Niccolò Fabi e altri ancora.

– La loro Tuxedo è stata scelta come sigla del format Catteland su Radio Deejay.

