Alessandro Cattelan: la carriera, la vita privata e le curiosità sull’ex presentatore di X Factor, uno dei conduttori più amati d’Italia.

Alessandro Cattelan è stato per anni il conduttore di X Factor, il volto e uomo simbolo della trasmissione. Sono cambiati i giudici, ma la sua guida non è mai stata messa in discussione, grazie al carisma e alla simpatia che gli italiani hanno imparato ad amare, fino al momento di un addio voluto dallo stesso conduttore per cercare di trovare stimoli con altre avventure. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Alessandro Cattelan: biografia e carriera

Alessandro Cattelan è nato a Tortona, in provincia di Alessandria, l’11 maggio 1980 sotto il segno del Toro. Da sempre appassionato di musica, ha fatto il suo esordio in televisione sul canale musicale Viva del 2001, nella trasmissione Viv.it, poi diventata Play It in seguito alla trasformazione del Canale in All Music.

Alessandro Cattelan

Passa a MTV Italia nell’estate del 2004, conducendo il programma Most Wanted e poi Viva Las Vegas con Giorgia Surina. L’anno dopo, è alla guida di Total Request Live, versione italiana di uno dei format più amati su MTV. Debutta attivamente nel mondo della musica come cantante nel 2006 nel progetto 0131, al fianco di Gianluca Quagliano. La sua carriera principale continua però a essere quella di personaggio televisivo.

Dopo altre esperienze su MTV, passa dal 2011 a Sky Italia. Inizia al timone di un programma su Sky Sport, per poi assumere il timone del format di X Factor al suo approdo sulla piattaforma satellitare. Ancora nel 2020 è stato al timone del talent show musicale più amato d’Italia, annunciando però al termine della finale di aver deciso di lasciare il programma dopo dieci anni di onorata conduzione. Nel 2022 ha avuto invece l’onore di condurre l’Eurovision Song Contest di Torino con Laura Pausini e Mika.

Di tanto in tanto è tornato a cimentarsi come cantante anche in prima persona. Questo il suo ultimo singolo, Telefonino:

Cosa fa oggi Alessandro Cattelan?

Diventato un conduttore di punta in casa Rai, è stato negli ultimi anni protagonista del talk Stasera c’è Cattelan, uno dei più interessanti presenti nei palinsesti italiani. E secondo alcune voci potrebbe essere lui l’erede di Amadeus a Sanremo, tra non molto.

La vita privata di Alessandro Cattelan: moglie e figlie

Alessandro è sposato dall’aprile del 2014 con la modella svizzera Ludovica Sauer. I due sono molto innamorati, e hanno già due figlie: Nina, nata nel 2012, e Olivia, nata nel 2016.

Sai che…

– Alessandro Cattelan è alto 1 metro e 78.

– Il suo cognome andrebbe pronunciato Cattelàn.

– Per quanto riguarda i suoi studi, non sembrerebbe avere una laurea.

– Pare che da bambino avesse degli amici immaginari.

– Nel 2003 ha presentato il programma per bambini Ziggie su Italia 1 con Ellen Hidding.

– Ha lavorato anche come ‘iena’.

– Una delle ricerche collegate al nome Alessandro Cattelan riguarda i suoi capelli. Secondo molti fan il conduttore avrebbe infatti optato per un trapianto per rinvigorire la sua chioma.

– Ha partecipato nel 2009 a Quelli che il calcio.

– Su Sky ha avuto per un paio d’anni un suo talk show, E poi c’è Cattelan.

– Si è cimentato anche nella carriera di scrittore, e al momento ha tre romanzi all’attivo.

– Nel 2022 ha dato vita anche a una casa editrice, Accēnto.

– Non è figlio né parente di Maurizio Cattelan.

– Pur essendo fedele alle sue origini piemontesi, Cattelan abita a Milano, in un appartamento non lontano dal Duomo. Non conosciamo i suoi guadagni.

– Cattelan è anche un calciatore. Ha giocato come difensore centrale in divisioni dilettantistiche, ma nel 2018 è stato messo sotto contratto dal club La Fiorita di San Marino, con il quale ha disputato anche un preliminare di Champions League, entrando in campo nell’ultimo minuto della partita con il LincolnRed Imps.

– Su Instagram Alessandro Cattelan ha un account ufficiale molto seguito.

Riproduzione riservata © 2024 - NM