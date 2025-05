Chi è Laura Thorn, la cantante del Lussemburgo all’Eurovision

Laura Thorn: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante di Le poupée monte le son all’Eurovision 2025.

Il Lussemburgo ha scelto di mandare una vera professionista sul palco dell’Eurovision nel 2025. A portare in alto la bandiera del Granducato è stata scelta Laura Thorn, non solo una cantante, ma addirittura un’insegnante di canto al conservatorio. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Laura Thorn: biografia e carriera

Laura Thorn è nata in Lussemburgo il 22 gennaio 2000 sotto il segno dell’Aquario. Appassionata di musica fin da bambina, si dedica al mondo delle sette note fin dall’età di otto anni, studiando in particoalre solfeggio, pianoforte, violoncello e danza.

Inizialmente si avvicina al mondo della musica grazie a un innato amore per la musica classica. Successivamente, intraprende un percorso diverso e ottiene un master in teoria musicale, in pedagogia musicale e in canto moderno presso l’Istituto superiore di musica e di pedagogia di Namur, in Belgio.

Una volta completata la sua formazione, torna in Lussemburgo e dal settembre 2024 comincia a insegnare canto presso il Conservatorio di Esch-sur-Alzette. Una prima grande svolta nella sua carriera, seguita subito dopo da quella che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Nello stesso anno viene infatti contattata da Julien Salvia e Ludovic-Alexandre Vidal, autori parigini alla ricerca di un’interprete per il loro brano, La poupée monte le son. Il brano piace in maniera particolare a Laura, che decide di prestare la sua voce per inciderlo e, nel novembre del 2024, viene scelta proprio con questa canzone come una delle partecipanti al Luxembourg Song Contest 2025.

La sua interpretazione in questo contesto le vale un successo inaspettato e le permette di vincere grazie al voto della giuria e anche al secondo posto nel gradimento del pubblico. Una vittoria che la fa volare direttamente a Basilea per l’Eurovision Song Contest 2025.

La vita privata di Laura Thorn: fidanzato e figli

Sulla vita sentimentale di Laura non conosciamo alcun tipo di dettaglio. Non sappiamo se abbia un fidanzato, ma al momento non ha figli.

Sai che…

– A permetterle di entrare in contatto con il mondo dell’Eurovision è stata la raccomandazione di un suo ex insegnante.

– Il brano registrato per l’Eurovision è il suo primo singolo in assoluto.

– Il suo stile musicale si ispira al soul, al jazz e al cabaret.

– Dovrebbe essere rimasta a vivere in Lussemburgo.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Laura Thorn ha un account da migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

