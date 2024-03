Marina Satti: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante greca protagonista all’Eurovision 2024.

A sfidare la nostra Angelina Mango all’Eurovision 2024 è presente anche una cantante che, per il nome che porta, potrebbe sembrare non meno italiana della vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Si tratta di Marina Satti, portabandiera della Grecia ma con cittadinanza anche di un altro importante paese. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Marina Satti: biografia e carriera

Marina Satti è nata ad Atene il 26 dicembre 1986 sotto il segno del Capricorno. Figlia di un uomo sudanese e di una donna greca, è cresciuta sull’isola di Creta, in particolare a Candia. Appassionata di musica fin da ragazza, ha cominciato ad avvicinarsi al mondo delle sette note studiando pianoforte, per poi passare negli anni del liceo al canto lirico.

Dopo il diploma si è iscritta all’Università tecnica nazionale di Atene per studiare architettura, senza riuscire ad arrivare alla laurea. Decide quindi di continuare gli studi di canto, ottenendo subito grandi soddisfazioni e ottenendo diverse lauree, tra cui una in studi classici avanzati e jazz presso il Conservatorio Philippos Nakas di Atene.

Entrata nell’European Jazz Orchestra dell’UER, ha potuto negli anni regalarsi grandissime soddisfazioni a livello di carriera, esibendosi tra le altre cose come cantante del World Jazz Nonet al John F. Kennedy Center di Washington. Nel 2016 ha fondato un progetto più personale, Fonés, un ensemble femminile a cappella interprete di un repertorio di canzoni polifoniche tradizionali elleniche.

Nello stesso anno ha quindi fatto il suo debutto con il singolo Koupes, ottenendo un immediato successo. L’anno dopo, con Mantissa, si è ripetuta, entrando anche al sesto posto della classifica bulgara.

Cosa fa oggi Marina Satti?

Ha fatto il suo debutto discografico, con un vero e proprio album, nel 2022, ottenendo grande successo sia a livello di pubblico che di critica specializzata. Nell’ottobre del 2023 è stata quindi selezionata internamente dall’emittente greca ERT per rappresentare il paese all’Eurovision Song Contest 2024 con il brano Zari.

La vita privata di Marina Satti: marito e figli

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo alcun dettaglio e non sappiamo se sia sposata, fidanzata, abbia dei figli o sia single.

Sai che…

– Marina Satti ha origini italiane? Sembrerebbe di no, se non alla lontana. Il padre è infatti proveniente dal Sudan, Stato dell’Africa orientale che per pochissimi mesi è stato parte dell’impero coloniale italiano durante la Seconda guerra mondiale.

– Grazie a una borsa di studio ha potuto completare due semestri al prestigioso Berklee College of Music di Boston.

– Tra le tante attività della sua carriera, è stata anche curatrice di alcuni eventi culturali che hanno portato alla creazione del coro Chores.

– Dove vive Marina Satti? Non sappiamo se sia tornata in Grecia o abbia deciso di trasferirsi in America.

– Non abbiamo informazioni riguardo al suo patrimonio e ai suoi guadagni.

– Su Instagram Marina Satti ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Marina Satti, ecco una playlist presente su Spotify:

