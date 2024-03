Chi è Slimane, il cantante francese di Mon Amour protagonista all’Eurovision

Slimane: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante francese di Mon Amour all’Eurovision 2024.

Dopo anni di delusioni, la Francia all’Eurovision 2024 ha deciso di farsi rappresentare da un cantante già piuttosto famoso, soprattutto in patria. Un artista di livello, con una discreta esperienza alle spalle e con tutte le carte in regola per ben figurare durante la kermesse eurovisiva. Il suo nome è Slimane, ed è pronto a sorprendere gli scettici. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Slimane: biografia e carriera

Slimane Nebchi, questo il suo nome completo, è nato a Chelles il 13 ottobre 1989 sotto il segno della Bilancia. Appassionato di musica fin da ragazzo, durante l’adolescenza si avvicina al canto, entrando in un coro gospel. Muove i primi passi di carriera dal 2009, pubblicando musica propria soprattutto su YouTube. Per cercare di fare il salto di qualità, cerca però di proporsi in diversi talent musicali, tra cui la versione francese di X Factor, senza ottenere successo.

Slimane

La vera svolta della sua vita arriva con la partecipazione a The Voice: La plus belle voix, programma televisivo che gli permette di ottenere la vittoria, la popolarità e anche un importante contratto con la Capitol Records.

Pubblica poco dopo il suo album di debutto, arrivando in vetta alla classifica francese. Diventato improvvisamente una vera star, pubblica l’anno successivo un secondo disco, confermandosi ad altissimi livelli e scalando le classifiche sia in Francia che in Belgio.

Nonostante l’exploit, decide nel 2019 di dar vita a un nuovo progetto e unisce le forze con Vitaa. Il mix tra i due è letale e gli permette di ottenere l’album di diamante con VersuS.

Cosa fa oggi Slimane?

Ancora molto amato in Francia, Slimane è stato scelto dall’emittente francese France Television come rappresentante del paese transalpino all’Eurovision Song Contest 2024 di Malmö. Il brano presentato dal cantautore s’intitola Mon Amour:

Slimane: la discografia in studio

2016 – À bout de rêves

2018 – Solune

2022 – Chroniques d’un cupidon

La vita privata di Slimane: moglie e figli

Non sappiamo se Slimane sia fidanzato o meno. Sulla sua vita sentimentale preferisce mantenere il massimo riserbo. Sappiamo però che è già padre di una bambina nata il 27 gennaio 2022.

Sai che…

– Quali sono le origini di Slimane? Il cantautore francese vanta origini algerine.

– Dove abita Slimane? Non sappiamo se abiti ancora nella sua città d’origine o si sia spostato a Parigi per motivi di lavoro.

– Ha ottenuto una nomination ai prestigiosi NRJ Music Award.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– È il fondatore di Cousine Cosmetics, una linea di prodotti per la bellezza e la salute naturali e vegani.

– Su Instagram Slimane ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok con il suo account è una vera star.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Slimane, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM