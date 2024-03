Chi è Niall Horan, l’irlandese degli One Direction

Niall Horan: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore irlandese che ha trovato successo insieme alla boy band degli One Direction.

Niall Horan è uno dei cantanti più amati al mondo, essendo stato membro degli One Direction, ossia l’ultima grande boy band (prima dell’exploit dei re del K-pop, i BTS). Irlandese d’origine, dopo l’avventura nel gruppo è riuscito a farsi apprezzare anche da solista. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la vita privata.

Chi è Niall Horan: biografia e carriera

Niall James Horan è nato a Mullingar, in Irlanda, il 13 settembre 1993 sotto il segno della Vergine. Figlio di Maura Gallagher e Bobby Horan, ha sofferto all’età dei cinque anni insieme il fratello per il divorzio dei genitori. Entrambi i bambini sono cresciuti con il padre, appassionandosi così al mondo della musica.

One Direction

La sua grande occasione è arrivata nel 2010, quando ha preso parte alle audizioni di X Factor con una cover di So Sick di Ne-Yo. Non riesce a superare il turno, ma per un’illuminazione di Nicole Scherzinger e Simon Cowell viene unito ad altri concorrenti: nascono in questo modo gli One Direction. Al termine del programma la boy band chiude al terzo posto, e inizia la sua carriera, pubblicando cinque album da record, a partire da Up All Night:

Nel 2016 firma un contratto con la Capitol Records, pubblicando il suo primo singolo, This Town, nel settembre dello stesso anno. Si tratta del primo estratto dal suo album di debutto, Flicker, che conferma il successo anche una volta terminata l’avventura con i compagni di viaggio. Dopo una breve pausa, torna nel 2019 con una collaborazione con Julia Michael per il singolo What a Time, e nel 2020 pubblica il suo secondo album in studio, Heartbreak Weather, da cui estrae anche Nice to Meet Ya:

Cosa fa oggi Niall Horan?

Continua a essere uno degli artisti di punta della musica britannica nel mondo. Nel 2023 è tornato al successo con il singolo Heaven, primo estratto dall’album The Show. Nello stesso anno, Niall ha vissuto anche un’importante stagione come coach nella ventitreesima edizione del programma The Voice, insieme a Kelly Clarkson, Chanche the Rapper e Blake Shelton. Apprezzato dal pubblico, non solo ha vinto con la cantante Gina Miles, ma è stato confermato anche per l’edizione successiva.

Questo non vuol dire che abbia abbandonato la carriera nella musica. Nel 2024 si è infatti regalato un tour mondiale con tappa anche in Italia.

Niall Horan: la discografia in studio

2017 – Flicker

2020 – Heartbreak Weather

2023 – The Show

La vita privata di Niall Horan: moglie e figli

In passato ha avuto una relazione importante con l’attrice americana Hailee Steinfeld nel 2017. I due hanno rotto dopo un anno d’amore. Non ha ancora avuto figli. Sappiamo però che dal 2020 è fidanzato con Amelia Woolley, una donna di cui non si conoscono molti dettagli. Entrambi hanno infatti scelto di vivere la loro storia il più possibile lontano dai fotografi.

Sai che…

– Nel 2014 ha organizzato il Niall Horan Charity Football Challenge, una partita di calcio a scopo benefico che ha visto tra i partecipanti anche i suoi compagni degli One Direction. Le oltre 300mila sterline sono state devolute a varie associazioni.

– Grande sportivo, si è rotto un ginocchio nel 2010, di fatto fermando la sua possibile carriera agonistica.

– Ama il calcio ed è un tifoso del Derby County.

– Qual è il patrimonio di Niall Horan? Non conosciamo con certezza i suoi guadagni, ma secondo alcune stime si assesterebbero sui 70 milioni di euro.

– Dove vive Niall Horan? Si divide tra Los Angeles e Londra.

– Su Instagram Nall Horan ha un account ufficiale da milioni e milioni di follower. Anche su TikTok con i suoi milioni di seguaci è una vera star.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Niall Horan, ecco una playlist presente su Spotify:

