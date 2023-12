Chi è Blake Shelton, star del country e marito di Gwen Stefani

Blake Shelton: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantautore country che ha trovato l’amore in Gwen Stefani.

Blake Shelton è una vera star negli Stati Uniti, dove il country è ancora uno dei generi più amati in assoluto. Nel resto del mondo, è diventato famoso dal 2015, quando ha iniziato la sua intensa relazione con Gwen Stefani, una delle popstar più famose al mondo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Blake Shelton: biografia e carriera

Blake Tollison Shelton è nato ad Ada, in Oklahoma, il 18 giugno 1976 sotto il segno dei Gemelli. Appassionato di musica fin da bambino, ha iniziato a suonare la chitarra da piccolissimo, e a 16 anni ha dato vita alla sua carriera professionale. Dopo il diploma si è trasferito a Nashville, una delle capitali del country, e verso la fine degli anni Novanta è diventata una delle stelle del genere.

Microfono cantante

Nel corso della sua carriera ha pubblicato più di quindi album, raggiungendo con ventisei singoli la prima posizione negli Stati Uniti. Ha collaborato tra l’altro con artisti pop come Christina Aguilera, Shakira e anche la ‘sua’ Gwen Stefani.

Cosa fa oggi Blake Shelton?

Continua a essere una stella della musica country e pop, famoso soprattutto negli Stati Uniti, dove ha collezionato nomination ai Grammy e anche in altri premi. Ha collaborato con Gwen Stefani e ha partecipato negli ultimi anni a diversi programmi televisivi in America.

Blake Shelton: la discografia in studio

2001 – Blake Shelton

2003 – The Dreamer

2004 – Blake Shelton’s Barn & Grill

2007 – Pure BS

2008 – Startin’ Fires

2011 – Red River Blue

2012 – Cheers, It’s Christmas

2013 – Based on a True Story…

2014 – Bringing Back the Sunshine

2016 – If I’m Honest

2017 – Texoma Shore

2021 – Body Language

La vita privata di Blake Shelton: moglie e figli

Si è sposato la prima volta nel 2003 con Kaynette Gern, con cui ha divorziato dopo tre anni. Il suo secondo matrimonio è stato quello con la collega Miranda Lambert, da cui ha divorziato nel 2015 dopo più di quattro anni.

Dal novembre 2015 si è fidanzato con Gwen Stefani, popstar conosciuta a The Voice, e nell’ottobre del 2020 le ha chiesto la mano. I due si sono sposati nell’estate 2021. Per il momento non hanno avuto figli (Gwen è già madre di tre figli nati da una precedente relazione).

Sai che…

– Ha venduto oltre 10 milioni di album e 35 milioni di singoli in tutto il mondo, diventando una delle countrystar più famose di sempre.

– Ha ricevuto nove nomination ai Grammy e ha vinto tantissimi premi, tra cui due American Music Award e un Billboard Music Award.

– Dal 2011 è stato coach di The Voice, programma che ha vinto per sei volte.

– Il suo patrimonio è stimato sui 60 milioni di dollari.

– Su TikTok Blake è estremamente famoso, con un account da milioni di follower. Su Instagram è ancora più famoso, come dimostrato dal suo profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Blake Shelton, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM