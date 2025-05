Chi è Nina Žižić, la cantante montenegrina dell’Eurovision 2025

Nina Zizic: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante dell’Eurovision Song Contest.

Nell’Eurovision Song Contest 2025 c’è spazio anche per il Montenegro. Lo stato balcanico è pronto a far apprezzare la sua proposta musicale, e lo fa affidandosi alla voce e al carisma di una cantante dal grande fascino: Nina Zizic. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nina Žižić: la biografia e la carriera

Nina Žižić è nata a Nikšić, seconda città del Montenegro, il 20 aprile 1985 sotto il segno dell’Ariete. Appassionata di musica fin da bambina, comincia la sua carriera nel 2004 entrando in un gruppo femminile, le Negre, con cui prende parte al contest Evropesma, selezione serbo-montenegrina per l’Eurovision.

Cantante sul palco – notiziemusica.it

Nonostante non riesca a conquistare la vittoria, grazie a questa prima grande esperienza decide di fare della musica la sua principale attività. Lascia quindi il gruppo nel 2006 per dedicarsi alla carriera solista e tenta nuovamente la via per l’Eurovision partecipando a Montevizija, contest montenegrino, ancora una volta senza fortuna.

L’appuntamento con la vetrina internazionale è però solo rimandato. Nel dicembre 2012 viene infatti selezionata dall’emittente radiotelevisiva locale per rappresentare il Montenegro all’Eurofestival. Ma non da sola, bensì con il duo hip hop Who See.

Il brano con cui l’inedito trio partecipa alla competizione, nel 2013 a Malmö, in Svezia, si intitola Ingranka, e si classifica solo dodicesimo nella prima semifinale, mancando l’accesso alla finale.

Nonostante la grande esperienza in un contesto così importante, per qualche anno Nina mette in pausa la sua carriera nel mondo della musica, ripresentandosi nel 2023 con il singolo Paranoican. L’anno successivo partecipa al Montesong 2024, la nuova competizione per scegliere il rappresentante del Montenegro all’Eurovision.

Anche stavolta la fortuna non sembra essere dalla sua parte. Chiude infatti al secondo posto, dietro ai Neonoen. In seguito al ritiro di questi ultimi, a causa di una controversia, Nina viene però selezionata internamente e viene scelta, con il suo brano Dobrodošli, per rappresentare il paese a Basilea.

La vita privata di Nina Zizic: marito e figli

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita sentimentale. Non sappiamo se sia sposata, ma non dovrebbe avere dei figli. Probabilmente ha una storia con Boris Pantovic.

Sai che…

– Ha studiato inglese e letteratura all’Università del Montenegro di Podgorica.

– Ama i cani e ama viaggiare in giro per il mondo, soprattutto con la sua dolce metà.

– Dovrebbe essere rimasta a vivere in Montenegro.

– Non abbiamo informazioni sui suoi guadagni e il su patrimonio.

– Su Instagram ha un account da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Nina Zizic, ecco una playlist presente su Spotify: