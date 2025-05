Chi è Marko Bošnjak, il cantante croato dell’Eurovision 2025

Marko Bosnjak: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante che rappresenta la Croazia all’Eurovision 2025.

Per l’Eurovision Song Contest 2025, la Croazia ha scelto di affidarsi a un cantante croato ma di origini bosniache. Si tratta di Marko Bosnjak, vincitore della seconda stagione del talent serbo Pinkove Zvezdice. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Marko Bosnjak: biografia e carriera

Marko Bošnjak è nato a Mostar, in Bosnia ed Erzegovina, l’11 gennaio 2004 sotto il segno del Capricorno. Cresciuto a Prozor, nel cuore della Bosnia, comincia a cantare all’età di cinque anni nel coro della chiesa. Dotato di un talento evidente, già in questi anni vince importanti premi, tra cui il Djeca Pjevaju Isusu festival.

Durante gli anni dell’adolescenza, esasperato per alcuni problemi con i propri coetanei, decide di spostarsi a Zagabria e cercare fortuna in Croazia, lavorando tra l’altro anche in alcuni night club o in ristoranti della catena KFC.

Nonostante le necessità di sbarcare il lunario in vario modo, non abbandona la musica, e diventa anzi rapidamente virale con le sue canzoni e i suoi video sui social. D’altronde, la sua carriera era cominciata già diversi anni prima, quando nel 2025 aveva preso parte alla seconda stagione del talent Pinkove Zvezdice, arrivando fino alla vittoria.

A distanza di molti anni, nel 2021 prende parte a Dora 2022, il contest nazionale croato per scegliere il rappresentante del paese balcanico all’Eurovision Song Contest. Nonostante il buon successo, non riesce a ottenere la vittoria.

Negli anni successivi Bošnjak si conferma però come uno degli artisti più promettenti dell’ambiente musicale croato. Nel 2024 suona al Pride di Zagabria, e nello stesso anno partecipa a uno show per raccogliere fondi da destinare alle vittime di Gaza.

Forte di queste esperienze, torna a gareggiare a Dora nel 2025 e stavolta, con il brano Poison Cake, conquista la possibilità di rappresentare la Croazia all’Eurovision Song Contest di Basilea.

La vita privata di Marko Bošnjak: fidanzata e figli

Marko ha fatto coming out nel 2024, denunciando anche di aver avuto minacce e offese omofobe dopo la sua partecipazione al contest Dora. Non sappiamo comunque se sia fidanzato o sia single.

Sai che…

– Ha alcune sorelle più grandi.

– Da bambino è stato vittima di bullismo a scuola perché accusato di essere “diverso”.

– Inizialmente è stato ispirato nella sua musica dall’R&B, dal soul, dall’hip hop e dall amusica classica. Tra le sue massime ispirazioni ci sono artisti come Lana Del Rey, Erykah Badu e SZA, ma il suo più grande sogno è collaborare con Lorde.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Dal punto di vista dello stile, due dei suoi punti di riferimento sono David Bowie e Freddie Mercury.

– Non sappiamo se abiti ancora a Zagabria o si sia trasferito.

– Su Instagram Marko Bosnjak ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

