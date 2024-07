Max Gazzè: la carriera, la vita privata e le curiosità sul bassista e cantautore protagonista della scena romana degli anni Novanta e Duemila.

Dopo i magici anni Settanta, la scuola cantautorale romana ha vissuto una seconda giovinezza (negli ultimi anni forse siamo alla terza), con artisti del calibro di Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, Federico Zampaglione e anche Max Gazzè. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo straordinario musicista dallo stile unico.

Chi è Max Gazzè: biografia e carriera

Massimiliano Gazzè è nato a Roma il 6 luglio 1967 sotto il segno del Cancro. A 15 anni si trasferisce con la famiglia a Bruxelles per via del padre, un ambasciatore. Un’esperienza che si rivelerà fondamentale anche per la sua crescita artistica.

Max Gazzè

D’altronde, già a 6 anni aveva iniziato a suonare il pianoforte e a 14 anni era passato al basso elettrico. La sua passione per la musica aveva dunque origini lontane. A Bruxelles comincia però anche a esibirsi, insieme a diversi gruppi, nei locali della città. Per cinque anni fa parte dei 4 Play 4, un gruppo inglese che già si muoveva in ambito acid jazz.

Ma la svolta della sua carriera è il ritorno a Roma nel 1991. Nella Capitale si dedica alla sperimentazione in un piccolo studio di registrazione, e dà il via a una serie di collaborazioni che segneranno la sua carriera: da quella con Frankie hi-nrg mc a quella con Alex Britti, senza dimenticare gli amici di sempre, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri.

Debutta come solista nel 1996 con l’album Contro un’onda del mare, presentato in versione acustica durante un tour di Franco Battiato. Si tratta di un lavoro atipico per il decennio, molto apprezzato dalla critica e in parte anche dal pubblico. Il successo arriva però solo due anni dopo quando, con Niccolò Fabi, lancia il singolo Vento d’estate, che vince Un disco per l’estate:

Si tratta del singolo che lancia, insieme a Cara Valentina, il suo secondo album La favola di Adamo ed Eva. Nel 1999 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con Una musica può fare, nella categoria Giovani. L’anno dopo dà alla luce il suo terzo album, Max Gazzè, dal quale è estratto il suo nuovo singolo sanremese, Il timido ubriaco:

In questo periodo fertilissimo della sua carriera, lancia anche il suo quarto disco, Ognuno fa quello che gli pare?. All’interno di questo lavoro confluiscono nuove collaborazioni che portano elementi musicali diversi rispetto al suo classico stile.

La carriera di Max prosegue così tra progetti temporanei, come quello in una cover band dei Police capitanata dal batterista Stewart Copeland, e altri lavori solisti di grande spessore. Nel 2008 torna a Sanremo con Il solito sesso:

Torna sul palco dell’Ariston nel 2013 con i brani I tuoi maledettissimi impegni e Sotto casa. Quest’ultimo dà il titolo al suo ennesimo album di inediti, diventato tra l’altro uno dei suoi più grandi successi commerciali.

Nel 2014 fonda con gli amici Fabi e Silvestri un supergruppo con cui dà alle stampe l’album Il padrone della festa. Terminata anche questa splendida avventura, torna in rotazione da solista con il singolo La vita com’è, ad anticipare il fortunato album Maximilian.

Continua quindi la sua brillante carriera. Nel 2018 ha ottenuto il sesto posto a Sanremo con La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, conquistando il Premio per la miglior composizione musicale, mentre nel 2019 ha collaborato con Carl Brave nel singolo Posso.

Torna a Sanremo nel 2021 con il brano Il farmacista, accompagnato dalla Trifluoperazina Monstery Band, un gruppo di cartonati. In questa edizione si fa apprezzare soprattutto per gli originali travestimenti con cui si esibisce in ogni serata. Dà quindi alle stampe La matematica dei rami, album prodotto e suonato con la Magical Mystery Band, gruppo di cui fa parte anche Daniele Silvestri.

Cosa fa oggi Max Gazzè

Dopo essere tornato a collaborare nel 2022 con Carl Brave, nel 2023 ha fatto parlare di sé per un brano molto attuale, L’epica della guerra, pubblicato nel mese di novembre. Nel 2024 ha invece unito le forze con gli amici Silvestri e Fabi per uno storico concerto al Circo Massimo.

La discografia in studio

1996 – Contro un’onda del mare

1998 – La favola di Adamo ed Eva

2000 – Max Gazzè

2001 – Ognuno fa quello che gli pare?

2004 – Un giorno

2008 – Tra l’aratro e la radio

2010 – Quindi?

2013 – Sotto casa

2015 – Maximilian

2018 – Alchemaya

2021 – La matematica dei rami

La vita privata di Max Gazzè: moglie e figli

Max Gazzè è stato sposato per 15 anni con Maria Salvucci, madre di tre dei suoi figli: Bianca, Samuele ed Emily. Dopo il divorzio, l’artista ha avuto altri due figli. Per quanto riguarda i figli, sappiamo che Samuele è diventato un rapper, con il nome d’arte di Sam Blu, mentre le figlie Bianca ed Emily sono comparse nei video di alcune sue canzoni (Il solito sesso e Mille volte ancora).

Sai che…

– Max Gazzè è alto 1 metro e 75.

– Ha origini siciliane da parte di padre, in particolare di Scicli, in provincia di Ragusa.

– Max collabora abitualmente con il fratello Francesco, autore di molti suoi testi.

– Ha partecipato come attore al film del 2010 Basilicata coast to coast di Rocco Papaleo.

– Dopo aver presentato a Sanremo il brano La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, ispirato a una nota leggenda della città di Vieste, in provincia di Foggia, ha ottenuto dal comune la cittadinanza onoraria.

– Non sappiamo dove abita Max Gazzè, ma dovrebbe vivere ancora nella sua città, Roma.

– Non abbiamo notizie sul suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Max Gazzè ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Max Gazzè, ecco una playlist presente su Spotify: