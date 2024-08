Tutto su Daniele Silvestri, il cantante che gioca con la musica (e le parole)

Alla scoperta di Daniele Silvestri, il cantante nato ‘per gioco’ più che per passione.

Nato a Roma il 18 agosto del 1968 sotto il segno del Leone, Daniele Silvestri è uno dei cantanti più controversi sulla scena musicale italiana. La sua musica leggera, all’insegna dell’ironia è riuscita a entrare nel cuore di un pubblico abbastanza ristretto ma va detto che con canzoni come Salirò Daniele Silvestri è riuscito anche a imporsi nelle classifiche che contano. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata per conoscerlo meglio.

Chi è Daniele Silvestri: biografia e carriera

Figlio di uno sceneggiatore e autore televisivo, Daniele debutta nel mondo della musica nel 1994 con il suo album di esordio (Daniele Silvestri) che gli vale il premio come miglior disco d’esordio. Il suo primo approccio con il mondo della musica risale a quando aveva sei anni, quando i suoi amici volevano l’ultimo giocattolo uscito e lui invece sognava un pianoforte.

Non aveva la passione per lo strumento, lo vedeva semplicemente come un piacevole passatempo. E in effetti il tutto è stato poco più che un gioco fino a quindici anni, quando le sue canzoni sono state sentite dai primi produttori che gli hanno chiesto di cantarle dando di fatto inizio alla carriera di Daniele.

Daniele Silvestri

In pochi sanno che Acrobati di Silvestri è nato grazie… a un cellulare. In tour con Gazzé e Fabi dopo un periodo trascorso lontano dal mondo della musica, il cantante ha ritrovato la sua vena ispiratrice. Il problema è che spesso non aveva a disposizione carta e penna, così ha deciso di registrare le sue idee ‘alla buona’ proprio sul suo cellulare. Alla fine della tournée ha riascoltato quello che aveva prodotto e ha deciso che in effetti ci fossero le basi per un nuovo album, o meglio per l’album che lo avrebbe riportato in auge.

Le canzoni di Daniele Silvestri mettono in mostra la sua passione per la letteratura: Italo Calvino è uno degli autori preferiti del cantante che da lui ha imparato a giocare con le parole che stanno alla base dell’ironia caratteristica di Silvestri.

Daniele Silvestri a Sanremo

Cantautore raffinato e intelligente, Daniele deve molta della sua fama anche a un palco decisamente mainstream come quello di Sanremo. Ha fatto il suo esordio all’Ariston nel 1995 tra le Nuove Proposte, ricevendo il premio della Critica per il miglior testo letterario grazie a L‘uomo col megafono.

Nel 1999 debutta tra i big con il brano Aria, incentrato sul tema della vita in carcere, e ottiene non solo il premio per il miglior testo, ma anche quello della Critica. Lo stesso riconoscimento gli viene concesso anche per Salirò, nel 2002, la sua hit sanremese più famosa. Clamorosamente non riesce invece a vincerlo, ma conquista un ottimo quarto posto, nel 2007 con La paranza.

Partecipa anche nel 2013, con i brani A bocca chiusa e Il bisogno di te, per poi prendersi una pausa, interrotta nel 2019 con Argentivivo, canzone realizzata con Rancore e Manuel Agnelli che gli permette di vincere il sesto premio della Critica, oltre al premio della Sala stampa e quello per il miglior testo.

Cosa fa oggi

Nel 2023 ha dato alle stampe Disco X, un album ambizioso in cui sono presenti tanti artisti, giovani o della sua generazione, con cui ha avuto in qualche modo un legame, da Frankie hi-nrg a Giorgia, passando per Fulminacci, Wrongounyou e Franco126.

L’anno dopo si è invece concesso un lungo tour a Roma e nel resto d’Italia ed è tornato a unire le forze con Gazzè e Fabi per uno storico concerto al Circo Massimo nel luglio 2024.

La discografia in studio

1994 – Daniele Silvestri

1995 – Prima di essere un uomo

1996 – Il dado

1999 – Sig. Dapatas

2002 – Unò-dué

2007 – Il latitante

2011 – S.C.O.T.C.H.

2016 – Acrobati

2019 – La terra sotto i piedi

2023 – Disco X

La vita privata di Daniele Silvestri: moglie e figli

Primo amore di Daniele stata Simona Cavallari. I due si conoscono nel 2000 e staranno insieme per ben nove anni, arricchiti dalla nascita di Pablo Alberto e Santiago Ramon. La fine della relazione è stata difficile e dolorosa per entrambi: “È stato un periodo difficile – ha raccontato Simona Cavallari ai microfoni di gossipblog.it, “Avevo tutto ma non stavo bene, mi sono ritrovata da sola, anche Daniele non riusciva a capirmi. Siamo stati malissimo, anche se fu lui a decidere la separazione. Dopo tanti anni, mi ha chiesto scusa. Di non aver capito i miei problemi di allora dopo i due parti, lo scombussolamento della gravidanza, l’allattamento“.

Il cantante ha poi iniziato una relazione con la sua manager, diventata nel 2012 la moglie di Daniele Silvestri. Lisa Lelli è inoltre la madre del terzo figlio di Daniele, nato nel 2014 e presentato al mondo dei social con una foto in bianco e nero e un commovente messaggio da parte del cantante.

Chi è Lisa Lelli, la moglie di Daniele Silvestri

Su Lisa non conosciamo moltissimi dettagli. Sappiamo che è nata e cresciuta a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, e che a 17 anni è scappata a Bologna, guadagnandosi da vivere per poter fare esperienza in una grande città. Da oltre vent’anni vive a Roma.

Per quanto riguarda il suo mestiere, sul suo sito ufficiale ha provato a spiegarlo: “Cosa faccio? Allestisco, reinvento, illumino, coloro, svuoto e riempio e poi vendo, organizzo, pubblicizzo, invito. Se lo preferite in inglese, che suona molto più professionale, allora vi dico che faccio interior styling, che sono una lighting designer, una events planner ma anche una art buyer“.

Sai che…

– Daniele è alto 1 metro e 76.

– Politicamente ha sempre ammesso di avere simpatie di sinistra, e si è anche definito comunista.

– Artista molto riservato, non ha reso nota la sua residenza. Sappiamo però che vive a Roma.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Daniele Silvestri era un grande amico di Gino Strada, e nel giorno della sua scomparsa il 13 agosto 2021 lo ha omaggiato con un bellissimo post sui social per ricordare il grande uomo che era.

– Detiene, con Mia Martini e Patty Pravo, il record di vittorie del Premio della Critica a Sanremo: ben 3.

– Su Instagram Daniele Silvestri ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Daniele Silvestri, ecco una playlist presente su Spotify: