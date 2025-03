Emma Muscat: la carriera, la vita privata e le curiosità dell’ex stella di Amici di Maria De Filippi che ha avuto una storia con Biondo.

Una delle cantanti più apprezzate delle cantanti venute fuori da Amici 17 è Emma Muscat. Talentuosa cantante maltese ha fatto parlare di sé per la sua voce melodiosa e per il suo rapporto con un altro protagonista del talent, Biondo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di una cantante che ha ancora molto da dare al mondo della musica.

Chi è Emma Muscat: biografia e carriera

Emma Muscat è nata il 27 novembre 1999 sotto il segno del Sagittario a San Giuliano, comune maltese. Vive sull’arcipelago con i genitori e il fratello Kurt e frequenta l’Università di Arte dello Spettacolo. Una scelta ovvia per chi come lei ha sempre amato la musica. All’età di 5 anni inizia non a caso a cantare e nel corso del tempo ha modo di esibirsi sia nella sua Malta che in Inghilterra.

Cantante sul palco – notiziemusica.it

La sua fama in Italia la deve all’ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2017. Durante la sua avventura nel talent ha modo non solo di migliorare la sua tecnica, ma anche di imparare l’italiano. Dopo il talent non riesce a confermarsi ad altissimi livelli, ma nel 2019 lancia una nuova hit, Avec Moi, in compagnia di Biondo.

Successivamente pubblica tanti singoli, specialmente in estate, con altri artisti emergenti italiani, tra cui Astol. Nel 2022 viene poi scelta da Malta come rappresentante all’Eurovision Song Contest di Torino con il brano I Am What I Am.

Nonostante sia conosciuta in Italia, non riesce a superare le semifinali, piazzandosi al sedicesimo posto su diciotto partecipanti con 47 punti.

Cosa fa oggi Emma Muscat

Dopo aver lanciato l’EP I Am Emma, ha continuato la sua carriera prestandosi soprattutto a diverse collaborazioni internaizonali, tra cui quella del 2023 con il DJ itlaiano Benny Benassi.

La vita privata di Emma Muscat: fidanzato e figli

Emma è entrata nella scuola di Maria da fidanzata. La cantante era legata da tre anni con un ragazzo di Malta, tale Keanu. Durante la sua permanenza nel talent però sono entrati in crisi e si sono lasciati.

A consolarla ci ha pensato subito Biondo, il trapper diventato famoso nella diciassettesima edizione di Amici. I due si sono fidanzati e sono rimasti insieme fino a febbraio del 2019. Poi, dopo un periodo di crisi, hanno finito per allontanarsi e riprendersi solo recentemente. Nel giugno del 2019 hanno però deciso di lasciarsi definitivamente e di rimanere ‘solo’ amici.

La svolta nella sua vita sentimentale arriva però quando conosce Kurt Galea, l’uomo che riesce a farla innamorare e con cui riesce a mettere su famiglia. In un’intervista a Chi la cantante ha infatti annunciato, nel marzo del 2025, di essere incinta: “Circa una settimana dopo il mio compleanno, avevo appena compiuto 25 anni. Quindi è arrivato davvero come un regalo inaspettato, ma è stato il regalo più bello che potessi ricevere. Eravamo a casa, io e Kurt. Quel momento lo porterò nel cuore per sempre“.

Per quanto riguarda Galea, sappiamo che ha conosciuto Emma nel 2019 in un beach club. Per il resto, sappiamo che è lontano dall’ambiente musicale, vive a Malta ed è riuscito a far innamorare follemente la cantante.

Sai che…

– Emma Muscat è alta 1 metro e 68.

– Non sappiamo quanto guadagni e quale sia il suo patrimono, ma sappiamo che proviene da una famiglia benestante.

– Dovrebbe essere rimasta a vivere a Malta.

– Non solo cantante. Emma suona il pianoforte e scrive i testi delle sue canzoni.

– Su Instagram Emma Muscat ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Emma Muscat, ecco una playlist presente su Spotify: